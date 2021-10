LIVE Dinamo Sassari-Prometey, Champions League basket in DIRETTA: risultato in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Dinamo Sassari-Prometey, la presentazione del match

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Prometey, match valido per la terza giornata del gruppo A della Basketball Champions League 2021-2022. Al PalaSerradimigni la compagine sarda prova ad invertire il trend negativo europeo.

La Dinamo Sassari di coach Demis Cavina affronta il primo match casalingo della stagione europea dopo le sconfitte nelle trasferte di Ludwisburg alla prima giornata (94-81) e San Cristòbal de la Laguna, casa del Canarias Tenerife (87-60). Il Banco di Sardegna andrà a caccia della prima vittoria in Champions League in quello che sarà un vero e proprio primo scontro diretto per il passaggio del turno con i campioni d’Ucraina del Prometey dell’ex Miro Bilan, anch’essi ancora a secco al pari dei sardi.

Il Basketbol’nyj klub Prometej è un club giovanissimo, la compagine della città ucraina di Kam”jans’ke, situata sulle sponde del fiume Dnepr, è infatti stata fondata solo nel 2018 dall’imprenditore Volodimir Dubins’kij e dall’ex cestista Pavlo Čuchno. Dopo una rapida scalata nelle serie minori ucraine la scorsa stagione i bianco-rossi hanno conquistato lo scudetto con conseguente accesso alla fase a gironi di Champions League dopo i preliminari; dove gli uomini del coach israeliano Ronen Ginzburg hanno superato nell’ordine Levksi Sofia (Bulgaria), Opava (Repubblica Ceca) e Parma Perm (Russia).

