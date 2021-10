Basket, Champions League: Sassari crolla alla distanza e vince Prometey

È andato in scena il terzo turno della Champions League di basket e la Dinamo Sassari era impegnata in casa contro il Prometey, in una sfida tra due formazioni ancora alla ricerca del primo successo stagionale. E Sassari illude nei primi 15 minuti, ma col passare del tempo escono l’ex Bilan e compagni e i sardi subiscono il terzo ko consecutivo in Europa.

Primo quarto che vede Sassari partire bene dopo i primi due canestri del Prometey e con un parziale di 10-0 si porta sul +6 dopo tre minuti di gioco. Una tripla di Sydorov dà però il via al controparziale ospite e si lotta punto su punto fino al 15-13 per i sardi. Una tripla di Kaspar Treier dà il nuovo allungo a Sassari che va al primo stop avanti 22-13.

Tocca anche il +12 Sassari a inizio secondo quarto con la tripla di David Logan, poi quasi a metà quarto è Eimantas Bendzius a colpire da oltre l’arco per il 36-20 che sembra lanciare la Dinamo. Reagisce, però, il Prometey nella seconda parte del periodo, Sassari fatica a trovare la via del canestro, mentre gli ospiti trovano canestri pesanti con D.J. Stephens che con due marcature da oltre l’arco manda le squadre al riposo con i sardi avanti 44-38.

Ristabilito un equilibrio sul parquet, a inizio ripresa il Prometey trova anche subito il pareggio con un parziale di 6-0 e poi una tripla di D’Angelo Harrison vale addirittura il sorpasso. Sprecato il vantaggio accumulato nei primi 15 minuti, ora Sassari fatica a ritrovarsi, mentre dall’altra parte spicca il grande ex della partita Miro Bilan. Si gioca punto su punto, prova il Prometey a scappare via, risponde la squadra di casa e si va all’ultimo stop con gli ospiti avanti 63-65.

Non si spezza l’equilibrio nei primi minuti dell’ultimo quarto, le due formazioni rispondono punto a punto, portandosi in maniera alternata in testa al match. Negli ultimi cinque minuti, però, cambia ritmo la squadra ospite che con un parziale di 9-0 si porta in vantaggio e allunga fino al +9 a un minuto dalla fine. Arriva troppo tardi la tripla di Anthony Clemmons a sbloccare Sassari che così perde 79-87 e subisce il terzo ko consecutivo in Champions League.

Foto: championsleague.basketball