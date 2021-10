Eurocup 2021-2022: Trento cade in trasferta contro Andorra

Caduta dolorosa per Trento nella seconda giornata di EuroCup 2021-2022. La squadra di Emanuele Molin è uscita sconfitta dal match in trasferta contro Andorra con il punteggio 85-73. Per i trentini si tratta del secondo scivolone consecutivo dopo quello all’esordio contro gli spagnoli dello Joventut.

L’inizio di match è tutto a favore della squadra di casa. Nonostante i 5 punti di Wesley Saunders, i ragazzi di Ibon Navarro prendono infatti il largo fino al +11 di fine primo parziale (21-10) grazie ai 6 punti di David Jelinek e alla tripla di Clevin Hannah. Dopo il breve break, Trento comincia lentamente ad entrare in gioco. Tra le fila di Andorra uno scatenato Mario Nakic segna 7 punti in meno di cinque minuti, ma Jordan Caroline fa addirittura meglio con 14 punti in sei minuti che permettono agli ospiti di riportarsi sul -2 (30-28). Sembra l’avvio di una nuova partita per Trento e invece ecco un altro strappo della ciurma di Navarro che, con i 7 punti di Amine Noua, ritorna ampiamente avanti prima dell’intervallo (46-30).

Al rientro dagli spogliatoi pare avere un altro piglio la squadra trentina: la coppia Reynolds-Caroline mette a referto 10 punti e Desonta Bradford segna la tripla del -2 (55-53) a -2’57” dalla terza sirena. Purtroppo per Trento, si tratta però solo di un fuoco di paglia. Andorra infatti riprende ancora una volta il ritmo giusto e tra il finire di terzo quarto e l’inizio di quarto periodo infila un parziale di 17-3 che crea un grandissimo solco tra le due compagini (72-56). Nonostante la timida reazione di Saunders che prova a dare la carica ai suoi compagni con altri 7 punti, gli ultimi minuti sono di pura gestione da parte della squadra di casa che chiude agilmente con il punteggio di 85-73.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

MORABANC ANDORRA – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 85-73 (21-10, 25-20, 16-24, 23-19)

Morabanc Andorra: Miller-Mcintyre 10, Pauli 6, Babatunde 4, Hannah 11, Noua 20, Nakic 7, Diagne 2, Crawford 8, Colom, Jelinek 8, Morgan 5, Arteaga 4

Dolomiti Energia Trento: Bradford 3, Williams 6, Reynolds 13, Conti, Forray 5, Flaccadori 4, Saunders 18, Mezzanotte, Ladurner, Caroline 24

Credit: Ciamillo