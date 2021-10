C’è grande attesa per la 104esima edizione del Giro dell’Emilia che partirà quest’oggi da Casalecchio di Reno con arrivo previsto sull’arcigno Colle di San Luca, da scalare per ben cinque volte. Un percorso come sempre durissimo attende i corridori, chiamati ad affrontare 3000 metri di dislivello distribuiti su un tracciato di 195 km.

IL PERCORSO DEL GIRO DELL’EMILIA 2021

Primo tratto di corsa lineare, eccezion fatta per i due traguardi volanti racchiusi nei 35 km iniziali. Dal km 40 comincerà la lunga scalata verso il GPM del Passo Brasa (8,3km al 7%), a cui farà seguito l’inedito Valico di Monte Luminasio (7,3km al 9%). Dopo lo scollinamento mancheranno 73 km al traguardo, ma le difficoltà vere arrivano dal cartello dei 40 km all’arrivo. Qui i corridori transiteranno una prima volta sotto l’Arco del Meloncello che sancisce l’inizio dell’ascesa al Colle di San Luca (2,1km al 10% con punte del 18%), scalata da ripetere per ben cinque volte.

I FAVORITI DEL GIRO DELL’EMILIA 2021

Il favorito d’obbligo è Primoz Roglic, già vincitore su queste strade nel 2019. L’ex saltatore sugli sci sloveno potrà contare su una Jumbo-Visma in grande spolvero, che annovera tra le sue fila gregari di lusso quali Jonas Vingegaard, Sepp Kuss e Steven Kruijswijk. Tutti si attendono un duello all’ultima pedalata in casa Slovenia tra Roglic e il connazionale Tadej Pogacar, quest’ultimo supportato da Diego Ulissi e Rafal Majka pronti a subentrare nella lotta per la vittoria in caso di cedimenti da parte del capitano.

Riflettori puntati anche su Remco Evenepoel e sul compagno Joao Almeida, secondo nel 2020, mentre risulta difficile individuare l’uomo di punta del Team Ineos che schiera Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov e Adam Yates. Da tenere in grande considerazione Alexandr Vlasov (vincitore della passata edizione), Rigoberto Uran, che ha partecipato più volte alla competizione sfiorando la vittoria in diverse occasioni, e Alessandro De Marchi, uomo di punta della Israel Start-Up Nation.

IL PROGRAMMA DEL GIRO DELL’EMILIA 2021

Orario di partenza: 11.05

Diretta TV: Rai Sport

Diretta streaming: Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

LA STARTLIST UFFICIALE DEL GIRO DELL’EMILIA 2021

ASTANA – PREMIER TECH

VLASOV Aleksandr

SANCHEZ GIL Luis Leon

CONTRERAS PINZON Rodrigo

FELLINE Fabio

BOARO Manuele

ROMO OLIVER Javier

AG2R CITROEN TEAM

COSNEFROY Benoit

PARET PEINTRE Aurélien

HÄNNINEN Jaakko

O’CONNOR Ben

BOUCHARD Geoffrey

CHAMPOUSSIN Clément

BERTHET Clément

BORA – HANSGROHE

GROßSCHARTNER Felix

SCHELLING Ide

ALEOTTI Giovanni

WANDAHL Frederik

ZWIEHOFF Ben

FABBRO Matteo

WALLS Matthew

DECEUNINCK – QUICK-STEP

DEVENYNS Dries

SERRY Pieter

EVENEPOEL Remco

ALMEIDA João

BAGIOLI Andrea

VANSEVENANT Mauri

MASNADA Fausto

EF EDUCATION – NIPPO

CARTHY Hugh John

WHELAN James

HIGUITA GARCIA Sergio

POWLESS Neilson

BARTA William

GUERREIRO Ruben

URAN Rigoberto

GROUPAMA-FDJ

VALTER Attila

GAUDU David

LADAGNOUS Matthieu

PINOT Thibaut

ROUX Anthony

BADILATTI Matteo

INEOS GRENADIERS

WURF Cameron

YATES Adam

GEOGHEGAN HART Tao

HENAO GOMEZ Sebastian

SIVAKOV Pavel

SOSA CUERVO Ivan Ramiro

PORTE Richie

ISRAEL START-UP NATION

WOODS Michael

HERMANS Ben

MARTIN Daniel

DE MARCHI Alessandro

BOUCEK Jakub

GOLDSTEIN Edo

JUMBO – VISMA

BENNETT George

KRUIJSWIJK Steven

KUSS Sepp

TOLHOEK Antwan

BOUWMAN Koen

VINGEGAARD Jonas

ROGLIC Primoz

LOTTO SOUDAL

WELLENS Tim

VANHOUCKE Harm

HOLMES Matthew

OLDANI Stefano

CONCA Filippo

CRAS Steff

MONIQUET Sylvain

TEAM BIKEEXCHANGE

HOWSON Damien

BOOKWALTER Brent

NIEVE ITURRALDE Mikel

COLLEONI Kevin

KANGERT Tanel

TEAM QHUBEKA NEXTHASH

POZZOVIVO Domenico

SUNDERLAND Dylan

BENNETT Sean

SCHMID Mauro

VACEK Karel

VINJEBO Emil

TREK – SEGAFREDO

RIES Michel

MOLLEMA Bauke

BRAMBILLA Gianluca

LOPEZ PEREZ Juan Pedro

GHEBREIGZABHIER Amanuel

TIBERI Antonio

BERNARD Julien

UAE TEAM EMIRATES

ULISSI Diego

POGACAR Tadej

FORMOLO Davide

MAJKA Rafał

CONTI Valerio

HIRSCHI Marc

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC

BISOLTI Alessandro

RAVANELLI Simone

CHIRICO Luca

BAIS Mattia

MUÑOZ GIRALDO Daniel

TAGLIANI Filippo

TESFAZION Natnael

BARDIANI-CSF-FAIZANE’

GAROSIO Andrea

ZOCCARATO Samuele

COVILI Luca

SAVINI Daniel

ZANA Filippo

ZANOTTI Juri

CARBONI Giovanni

EOLO-KOMETA

SEVILLA LOPEZ Diego Pablo

FETTER Erik

WACKERMANN Luca

BAIS Davide

GAVAZZI Francesco

GAZPROM-RUSVELO

NYCH Artem

SHALUNOV Evgeny

KUZMIN Anton

SCARONI Cristian

VELASCO Simone

KREUZIGER Roman

TEAM ARKEA-SAMSIC

181 VOISARD Yannis

BOUET Maxime

GESBERT Elie

ANACONA GOMEZ Winner

QUINTANA Dayer

OWSIAN Lukasz

QUINTANA Nairo

TEAM TOTALENERGIES

GENIEZ Alexandre

LATOUR Pierre

VUILLERMOZ Alexis

DE LA PARTE GONZALEZ Victor

RODRIGUEZ MARTIN Cristian

JOUSSEAUME Alan

VINI ZABU’

201 BEVILACQUA Mattia

VAN ELZAKKER Wout

PETELIN Jan

ZARDINI Edoardo

SCHNEITER Joab

PEARSON Daniel

VAN EMPEL Etienne

BELTRAMI TSA-TRE COLLI

MILESI Lorenzo

DE PRETTO Davide

FREDDI Matteo

CRESCIOLI Giosuè

GRENDENE Marco

CRETTI Luca

GENERAL STORE – F.LLI CURIA

POZZA Ettore

TOSIN Ricardo

MENEGOTTO Jacopo

CARPENE Samuele

AGOSTINI Nicholas

BASEGGIO Matteo

LUCCA Riccardo

MG.K VIS VPM

PENCEDANO Nicolo

WRIGHT Paul

DOUBLE Paul

CAROLLO Francesco

CORTESE Jacopo

MARTINELLI Edoardo

DI GUGLIELMO Fabio

WORK SERVICE MARCHIOL VEGA

DIGNANI Filippo

PASE Christian Danilo

GARAVAGLIA Giacomo

COLOMBO Raul

ZANDRI Francesco

BURCHIO Federico

Foto: Lapresse