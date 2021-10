Sinner-Krajinovic oggi, ATP Sofia 2021: orario semifinale, tv, programma, streaming

Sfida inedita tra Jannik Sinner e Filip Krajinovic per decidere il secondo finalista (per ordine di ingresso in campo, ma non per tabellone) del torneo ATP 250 di Sofia. L’azzurro va a caccia della quarta finale del 2021 e quinta in assoluto (Next Gen ATP Finals escluse), come il serbo, che però quest’anno ne ha giocata una.

Partito dal secondo turno, Sinner non ha finora perso un set, superando tanto il bielorusso Egor Gerasimov quanto l’australiano James Duckworth: è una versione chiaramente “work in progress” in vista di Indian Wells, ma con la determinazione ben chiara nel voler confermare il successo del 2020. Krajinovic, invece, ha prima eliminato il bulgaro (wild card) Alexandar Lazarov demolito nel derby Laslo Djere e infine sconfitto, non senza difficoltà, il polacco (e fortunato) Kamil Majchrzak per 6-3 4-6 6-3. L’Italia potrebbe assistere alla decima finale dell’anno a livello ATP con un proprio coinvolgimento (11 considerando separati Sinner e Stefano Travaglia nel derby di Melbourne Great Ocean Road Open). La Serbia, invece, delle 8 finali finora raggiunte ne ha trovate 6 da Novak Djokovic e una a testa da Djere e Krajinovic.

Il match tra Jannik Sinner e Filip Krajinovic si configura come seconda semifinale (benché sia prima) dalle ore 15:00 sul Campo Centrale. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) e SuperTennis, oltre che in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e sul sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-KRAJINOVIC, ATP SOFIA 2021: PROGRAMMA

SABATO 2 OTTOBRE

CAMPO CENTRALE – ARMEEC ARENA

Ore 15:00 Giron (USA)-Monfils (FRA) (2)

Non prima delle ore 17:00 Sinner (ITA) (1)-Krajinovic (SRB) (5)

SINNER-KRAJINOVIC, ATP SOFIA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – SuperTennis, Sky Sport Tennis (canale 205)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, sito SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse