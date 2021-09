US Open 2021, italiani in campo 2 settembre: ordine di gioco, programma, dove seguirli in tv

Sarà una giornata a forti tinte azzurre quella di oggi agli US Open 2021. Saranno ben cinque i tennisti che scenderanno in campo per i match di secondo turno. Matteo Berrettini sfiderà il transalpino Corentin Moutet. Si tratta del primo incrocio in carriera tra i due con il romano che parte nettamente favorito. La partita tra il numero 1 italiano e il tennista numero 88 del ranking ATP è in programma sul Grandstand.

Gara sulla carta abbastanza agevole per Jannik Sinner che si troverà di fronte lo statunitense Zachary Svajda numero 716 al mondo. L’altoatesino dopo un esordio convincente non dovrebbe avere grosse difficoltà a staccare il pass per il terzo turno dello Slam a stelle e strisce, anche se il tennista di casa ha sconfitto nella prima sfida ha sconfitto Marco Cecchinato. Decisamente più ostico il match che attende Lorenzo Musetti che dovrà giocare contro Reilly Opelka. Un impegno tutt’altro che comodo per il toscano.

L’Highlander del tennis azzurro, Andreas Seppi, che incrocerà la sua racchetta con quella del polacco e numero 13 al mondo Hubert Hurkacz. A chiudere il quadro degli italiani in campo oggi Martina Trevisan che sarà chiamata all’impresa contro la svizzera Belinda Bencic.

La quarta giornata degli US Open inizierà, ove non diversamente indicato, alle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su entrambi i canali di Eurosport (1 e 2) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile: una selezione di match sarà disponibile su LiveNow. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito l’intero ordine di gioco della quarta giornata italiana.

US OPEN 2021: PROGRAMMA ITALIANI QUARTA GIORNATA

Su ogni campo si inizierà a giocare alle ore 17.00 italiane.

LOUIS ARMSTRONG

M. Trevisan (ITA) VS B. Bencic (SUI) [11]

GRANDSTAND

K. Siniakova (CZE)vs M. Sakkari (GRE) [17]

M. Berrettini (ITA) [6] vs C. Moutet (FRA)

COURT 17

L. Musetti (ITA) vs R- Opelka (USA)

COURT 5

F. Ferro (FRA) vs I. Swiatek (POL) [7]

A. Seppi (ITA) vs H. Hurkacz (POL) [10]

COURT 10

S. Zhang (CHN) vs E. Raducanu (GBR)

V. Pospisil (CAN) vs I. Ivashka (BLR)

J. Sinner (ITA) [13] vs Z. Svajda (USA)

US OPEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 e 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, selezione di match su LiveNow

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse