US Open: programma Musetti-Opelka

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Lorenzo Musetti e Reilly Opelka, secondo turno degli Us Open 2021, ultimo Slam della stagione. Un match estremamente complesso per l’azzurro, non solo per le qualità dello statunitense ma anche per le peculiarità di gioco del tennista a stelle e strisce.

Dopo settimane che lo stesso Musetti ha definito difficili, il toscano al primo turno ha sconfitto Emilio Nava in quattro set. Sicuramente un avversario non all’altezza di quello che oggi l’azzurro si troverà di fronte ma d’altro canto una vittoria che può e deve ridare fiducia al 19enne nativo di Carrara.

Già in passato Musetti ha dimostrato di soffrire in particolar modo i giocatori dal grande servizio. Il bombardiere americano, infatti, si è imposto nettamente nell’unico precedente risalente allo scorso maggio sulla terra rossa agli Internazionali d’Italia.

Non sarà impresa semplice per l’azzurro riuscire a staccare il pass per il terzo turno dello Slam americano. Va da sé che il toscano deve imparare anche ad affrontare giocatori con queste qualità. Molto dell’esito del match odierno dipenderà anche dalla tenuta mentale oltre che fisica dell’italiano.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, punto per punto, minuto per minuto della sfida tra Musetti e Opelka, valevole per il secondo turno degli Us Open 2021. La partita è programmata come prima sul Campo 17 e comincerà alle ore 17.00. Questo confronto sarà trasmesso in streaming su Eurosport Player e Discovery Plus. Buon divertimento!

