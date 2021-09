CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il transalpino Corentin Moutet, valido per il secondo turno degli US Open 2021 di tennis. Sul Grandstand l’azzurro vuole provare a centrare un posto tra i migliori trentadue della manifestazione (è numero 6 del tabellone).

Nella prima serata italiana il tennista romano scenderà in campo in quello che è il secondo match a partire dalle 17.00 ora italiana: prima di Berrettini-Moutet si giocherà infatti per il torneo femminile Siniakova-Sakkari. Eurosport trasmetterà gli US Open di tennis, e quindi anche il match Berrettini-Moutet, in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2.

La nostra diretta inizierà al termine del match Siniakova-Sakkari, che precede quello dell’azzurro. Buon divertimento!

Foto: LaPresse