LIVE Sinner-Svajda, US Open in DIRETTA: orario e programma tv. Chi è il 18enne americano

Sinner-Purcell – Svajda-Cecchinato – Il programma odierno

Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli US Open tra Jannik Sinner e l’americano Zachary Svajda, di scena sul Court 10 dello USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Sinner arriva dalla vittoria in quattro set contro l’australiano Max Purcell, mentre per quanto riguarda Svajda, wild card e numero 716 del mondo, c’è il successo in altrettanti parziali contro Marco Cecchinato. Il siciliano rimane a secco di vittorie sul veloce in uno Slam, con la sconfitta di due giorni fa che resta la più sorprendente in assoluto tra quelle che lo hanno visto cedere lontano dal rosso parigino.

Per l’altoatesino arriva un avversario che non è soltanto inedito, ma a livello di circuito maggiore ha finora giocato solo a New York e solo contro italiani: oltre al numero 2 azzurro e a Cecchinato, nel 2019 se la vide contro Paolo Lorenzi, impegnandolo per cinque set. Proprio nel 2019, a 16 anni, vincendo i campionati nazionali Under 18, è diventato il più giovane a giocare un match in tabellone principale a Flushing Meadows dai tempi di Donald Young nel 2005.

Destro con rovescio bimane, Svajda è allenato da Matt Hamlin e Hugo Armando, quest’ultimo ex tennista professionista con un passato da numero 100 del mondo. Quello tra Sinner e il diciottenne USA è il terzo match sul Court 10, dopo Zhang-Raducanu (donne) e Pospisil-Ivashka (uomini); la copertura televisiva sarà offerta dai canali di Eurosport e, in streaming, da Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

Il match tra Jannik Sinner e Zachary Svajda si giocherà in serata sul Court 10. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse