LIVE Vuelta a España, tappa di oggi in DIRETTA: ultime montagne, Roglic deve difendersi. Bernal ci prova da lontano?

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della ventesima e penultima tappa della Vuelta a España 2021. Sfida conclusiva in montagna in questa frazione che precede la cronometro finale in quel di Santiago de Compostela. In programma la Sanxenxo-Mos. Castro de Herville, di ben 202,2 chilometri.

Prima parte di gara senza alcun GPM, poi le salite si succederanno sul finale: saranno ben 5. Al chilometro 111,6 è presente il GPM di terza categoria dell’Alto de Vilachan con i suoi 6,5 chilometri al 5,4%. Una veloce discesa porterà al seconda categoria dell’Alto de Mabia (km 126,8) con i suoi 6 chilometri al 5,7%. Un’altra veloce discesa condurrà dunque al prima categoria dell’Alto de Mougas (km 146,2) con i suoi 9,8 chilometri al 6,4% e punte del 15% nella sua primissima parte di scalata. Dalla vetta si percorreranno 10 chilometri in discesa che porteranno al traguardo volante di Baiona, preambolo del GPM di seconda categoria con punti bonus dell’Alto de Prado: 6,5 chilometri al 6,3%. Infine, al chilometro 192,5, si approccerà l’ascesa finale di Mos. Castro de Herville, un seconda categoria di 9,7 chilometri al 4,8% con punte massime del 16% dopo 3,5 chilometri di salita. Finale al 9,5%.

Tutto pronto per la festa timbrata Primoz Roglic. La stella slovena della Jumbo-Visma ha un margine impressionante su tutti i rivali: potrà permettersi di gestire la situazione al meglio, incrementando addirittura con la cronometro, nella quale è campione olimpico in carica. Salvo cadute o disastri simili, il terzo titolo è suo. Battaglia aperta per il podio con la coppia della Movistar formata da Enric Mas e Miguel Angel Lopez che dovrà difendersi dagli attacchi da dietro di Jack Haig ed Egan Bernal, con il colombiano molto agguerrito negli ultimi giorni e pronto a partire anche da lontano.

Da segnalare la lotta per la Maglia a Pois tutta in casa DSM con Michael Storer e Romain Bardet. In chiave successo di tappa l’Italia punta su Damiano Caruso e su un Fabio Aru alla penultima recita da professionista. Appuntamento alle 11.30 per non perdervi davvero nulla di questa frazione.

Foto: Lapresse