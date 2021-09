Vuelta a España, la rivelazione Jack Haig. Podio ad un passo, ultima sfida con Adam Yates nella cronometro

Un lavoro di squadra eccezionale, sin dal primo giorno. Una compagine spaventosa quest’anno la Bahrain-Victorious che, dopo il secondo posto di Damiano Caruso al Giro d’Italia, è pronta a portare nella top-3 anche Jack Haig alla Vuelta a España.

Una vera e propria rivelazione l’australiano, visti anche i nomi presenti nel terzo ed ultimo grande giro stagionale. Passato professionista nel 2016 con la Orica GreenEDGE, è rimasto per quattro anni nell’orbita della compagine australiana, senza ottenere risultati eclatanti (una sola vittoria di tappa e qualche piazzamento qua e là) prima di passare a quella bahrenita.

Le sue parole all’arrivo oggi sono ben chiare: “Lottare per il podio? Fantastico, avevo questo potenziale da tempo, ma non avevo ancora avuto l’opportunità di avere un team intero intorno a me per dimostrarlo”. Il riferimento al suo talento è chiaro, gli addetti ai lavori da anni parlano di lui, ma non era ancora riuscito ad esplodere definitivamente.

Il podio è vicino, vista la terza posizione in classifica generale, ma domani dovrà stare molto attento. Adam Yates (Ineos Grenadiers) non è lontano: il britannico è quarto a 1′ di ritardo da Haig e, come abbiamo visto negli anni, nella cronometro conclusiva possono esserci spesso sorprese.

