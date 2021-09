Primoz Roglic si è difeso senza problemi anche nel corso dell’odierna ventesima tappa della Vuelta a España 2021, la Sanxenxo-Mos. Castro de Herville. Nella frazione di oggi è successo di tutto, ma una cosa non è mai stata realmente in discussione: la leadership dello sloveno. Anzi, nel finale il capitano della Jumbo-Visma si è pure permesso il lusso di guadagnare qualche altro secondo sul secondo della graduatoria, ovvero Enric Mas.

Domani la Vuelta si concluderà con la cronometro di Santiago de Compostela e Roglic è il grande favorito per la vittoria di tappa. Lo sloveno è fresco di oro olimpico nella disciplina e la prova contro il tempo in questione presenta un tracciato che esalta le caratteristiche della maglia roja.



Queste le dichiarazioni rilasciate al termine della tappa odierna da Primoz Roglic: “Sono molto soddisfatto dell’andamento di questa tappa. Un secondo posto è un buon risultato oggi. Sono stato attento tutto il giorno. All’inizio della tappa, abbiamo preso il controllo con la squadra e tutto è andato secondo i piani. Come previsto, la bagarre è esplosa nella seconda parte della tappa. Molti corridori hanno voluto cogliere l’ultima possibilità in questa ultima frazione in linea. Adesso non vedo l’ora che arrivi domani. E ‘quasi finita. Domani dopo la gara vedremo se abbiamo raggiunto il nostro grande obiettivo. Sono felice che la mia famiglia sia qui. Mi danno energia in più che posso usare negli ultimi giorni difficili di questa Vuelta. Domani darò tutto di nuovo“.

Foto: Lapresse