Classifica Vuelta a España, 20ma tappa: Roglic amministra, crolla Bernal, si ritira Lopez. Fabio Aru a quasi 3 ore

Primoz Roglic ha messo saldamente le mani sulla conquista della Vuelta a España 2021. Lo sloveno vanta infatti 2’38” di vantaggio sullo spagnolo Enric Mas quando al termine della corsa a tappe in terra iberica manca soltanto la cronometro individuale di 33,8 km a Santiago de Compostela. L’alfiere della Jumbo-Visma ha nel mirino il terzo sigillo consecutivo in questo Grande Giro, che anche quest’anno ha saputo dominare in lungo e in largo.

La frazione odierna, 202 km particolarmente mossi con il non impegnativo arrivo in salita a Castro de Herville, hanno però stravolto la classifica generale per le altre posizioni. Un ribaltone inatteso, visto il percorso non appariva di certo così proibitivo. La strepitosa azione insistita della Bahrain-Victorious ha messo in castagna il colombiano Miguel Angel Lopez, che è andato in difficoltà (è addirittura rimasto in ammiraglia per una decina di minuti) e così l’australiano Jack Haig ha guadagnato il terzo posto a sorpresa. Anche l’altro colombiano Egan Bernal è saltato e ha perso il quinto posto in graduatoria, cedendo tra l’altro la maglia bianca di miglior giovane allo svizzero Gino Maeder (sempre della Bahrain Victorious): il sudamericano è sesto, l’elvetico è quarto alle spalle del britannico Adam Yates.

Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della 20ma tappa. Domani è in programma una cronometro individuale di 33,8 km da Padron a Santiago de Compostela che definirà la graduatoria e che precederà la consueta premiazione.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2021 (dopo la 20ma tappa)

1 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 83H 11′ 27” – B : 46” –

2 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 83H 14′ 05” + 00H 02′ 38” B : 14” –

3 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 83H 16′ 15” + 00H 04′ 48” – –

4 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 83H 17′ 15” + 00H 05′ 48” B : 4” –

5 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 83H 19′ 41” + 00H 08′ 14” – –

6 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 83H 23′ 05” + 00H 11′ 38” B : 3” –

7 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 83H 25′ 09” + 00H 13′ 42” B : 6” –

8 GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 83H 27′ 38” + 00H 16′ 11” – –

9 DAVID DE LA CRUZ 221 UAE TEAM EMIRATES 83H 27′ 46” + 00H 16′ 19” B : 1” –

10 FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA – HANSGROHE 83H 31′ 57” + 00H 20′ 30” – –

11 ODD CHRISTIAN EIKING 142 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 83H 32′ 13” + 00H 20′ 46” – –

12 STEVEN KRUIJSWIJK 5 JUMBO – VISMA 83H 36′ 17” + 00H 24′ 50” B : 8” –

13 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 215 TREK – SEGAFREDO 83H 37′ 45” + 00H 26′ 18” – –

14 GEOFFREY BOUCHARD 11 AG2R CITROEN TEAM 83H 55′ 26” + 00H 43′ 59” – –

15 RÉMY ROCHAS 88 COFIDIS 83H 59′ 14” + 00H 47′ 47” – –

16 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 13 AG2R CITROEN TEAM 84H 03′ 32” + 00H 52′ 05” B : 16” –

17 DAMIANO CARUSO 43 BAHRAIN VICTORIOUS 84H 14′ 23” + 01H 02′ 56” B : 15” –

18 SAM OOMEN 7 JUMBO – VISMA 84H 16′ 03” + 01H 04′ 36” – –

19 OSCAR CABEDO CARDA 63 BURGOS-BH 84H 18′ 13” + 01H 06′ 46” – –

20 GIANLUCA BRAMBILLA 212 TREK – SEGAFREDO 84H 27′ 45” + 01H 16′ 18” – –

21 STEFF CRAS 162 LOTTO SOUDAL 84H 29′ 45” + 01H 18′ 18” – –

22 RAFAL MAJKA 224 UAE TEAM EMIRATES 84H 30′ 24” + 01H 18′ 57” B : 13” –

23 DANIEL NAVARRO 61 BURGOS-BH 84H 41′ 26” + 01H 29′ 59” B : 3” P : 10”

24 WOUTER POELS 47 BAHRAIN VICTORIOUS 84H 43′ 00” + 01H 31′ 33” B : 1” –

25 ROMAIN BARDET 191 TEAM DSM 84H 45′ 54” + 01H 34′ 27” B : 18” –

26 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 34 ASTANA – PREMIER TECH 84H 46′ 29” + 01H 35′ 02” – –

27 JAN HIRT 143 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 84H 46′ 50” + 01H 35′ 23” – P : 20”

28 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 35 ASTANA – PREMIER TECH 84H 47′ 08” + 01H 35′ 41” – –

29 SIMONE PETILLI 146 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 84H 50′ 11” + 01H 38′ 44” – –

30 LUIS ANGEL MATE MARDONES 117 EUSKALTEL-EUSKADI 84H 54′ 25” + 01H 42′ 58” – –

31 MIKEL NIEVE 185 TEAM BIKEEXCHANGE 85H 00′ 50” + 01H 49′ 23” – –

32 JEFFERSON CEPEDA 75 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 85H 01′ 43” + 01H 50′ 16” – –

33 LILIAN CALMEJANE 12 AG2R CITROEN TEAM 85H 08′ 47” + 01H 57′ 20” B : 1” –

34 MARTIJN TUSVELD 198 TEAM DSM 85H 12′ 22” + 02H 00′ 55” – –

35 PAVEL SIVAKOV 136 INEOS GRENADIERS 85H 12′ 54” + 02H 01′ 27” B : 7” –

36 RYAN GIBBONS 223 UAE TEAM EMIRATES 85H 13′ 33” + 02H 02′ 06” B : 5” –

37 GOTZON MARTIN SANZ 116 EUSKALTEL-EUSKADI 85H 16′ 28” + 02H 05′ 01” – –

38 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 222 UAE TEAM EMIRATES 85H 23′ 41” + 02H 12′ 14” B : 6” –

39 JESUS HERRADA 85 COFIDIS 85H 24′ 34” + 02H 13′ 07” B : 6” –

40 JULEN AMEZQUETA MORENO 73 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 85H 29′ 27” + 02H 18′ 00” B : 1” –

41 MICHAEL STORER 197 TEAM DSM 85H 31′ 12” + 02H 19′ 45” B : 30” –

42 KOEN BOUWMAN 2 JUMBO – VISMA 85H 31′ 52” + 02H 20′ 25” – –

43 JAN POLANC 227 UAE TEAM EMIRATES 85H 31′ 58” + 02H 20′ 31” – –

44 ANDREY ZEITS 188 TEAM BIKEEXCHANGE 85H 33′ 38” + 02H 22′ 11” – –

45 MIKAEL CHEREL 14 AG2R CITROEN TEAM 85H 34′ 34” + 02H 23′ 07” – –

46 MIKEL BIZKARRA 111 EUSKALTEL-EUSKADI 85H 38′ 36” + 02H 27′ 09” B : 1” –

47 BEN ZWIEHOFF 58 BORA – HANSGROHE 85H 40′ 38” + 02H 29′ 11” – –

48 FLORIS DE TIER 23 ALPECIN – FENIX 85H 42′ 15” + 02H 30′ 48” – –

49 NICHOLAS SCHULTZ 186 TEAM BIKEEXCHANGE 85H 45′ 57” + 02H 34′ 30” – –

50 JENS KEUKELEIRE 106 EF EDUCATION – NIPPO 85H 55′ 48” + 02H 44′ 21” – –

51 NICOLAS PRODHOMME 16 AG2R CITROEN TEAM 85H 56′ 12” + 02H 44′ 45” B : 2” –

52 FABIO ARU 201 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 85H 56′ 16” + 02H 44′ 49” – –

53 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 103 EF EDUCATION – NIPPO 86H 01′ 56” + 02H 50′ 29” – –

54 LUCAS HAMILTON 182 TEAM BIKEEXCHANGE 86H 03′ 51” + 02H 52′ 24” – –

55 REIN TAARAMÄE 147 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 86H 06′ 58” + 02H 55′ 31” B : 10” –

56 JOSÉ ROJAS 176 MOVISTAR TEAM 86H 07′ 11” + 02H 55′ 44” B : 1” –

57 JOSE HERRADA 86 COFIDIS 86H 12′ 44” + 03H 01′ 17” – –

58 MARK PADUN 46 BAHRAIN VICTORIOUS 86H 13′ 24” + 03H 01′ 57” – –

59 ANTHONY ROUX 127 GROUPAMA – FDJ 86H 16′ 12” + 03H 04′ 45” – –

60 ANGEL MADRAZO RUIZ 65 BURGOS-BH 86H 19′ 21” + 03H 07′ 54” B : 2” –

61 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 114 EUSKALTEL-EUSKADI 86H 20′ 56” + 03H 09′ 29” B : 2” –

62 ROBERT GESINK 3 JUMBO – VISMA 86H 21′ 42” + 03H 10′ 15” – –

63 CHRISTOPHER HAMILTON 196 TEAM DSM 86H 24′ 18” + 03H 12′ 51” B : 5” –

64 THYMEN ARENSMAN 192 TEAM DSM 86H 25′ 34” + 03H 14′ 07” – –

65 STAN DEWULF 15 AG2R CITROEN TEAM 86H 26′ 59” + 03H 15′ 32” B : 2” –

66 IMANOL ERVITI 172 MOVISTAR TEAM 86H 33′ 51” + 03H 22′ 24” – –

67 THOMAS PIDCOCK 134 INEOS GRENADIERS 86H 38′ 38” + 03H 27′ 11” – –

68 ANDREAS KRON 161 LOTTO SOUDAL 86H 40′ 15” + 03H 28′ 48” – –

69 G LAWSON CRADDOCK 105 EF EDUCATION – NIPPO 86H 45′ 53” + 03H 34′ 26” B : 2” –

70 JETSE BOL 62 BURGOS-BH 86H 45′ 54” + 03H 34′ 27” B : 6” –

71 MICHAEL MATTHEWS 181 TEAM BIKEEXCHANGE 86H 47′ 35” + 03H 36′ 08” B : 8” –

72 NELSON OLIVEIRA 175 MOVISTAR TEAM 86H 48′ 03” + 03H 36′ 36” – –

73 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 66 BURGOS-BH 86H 48′ 36” + 03H 37′ 09” B : 1” –

74 JAY VINE 21 ALPECIN – FENIX 86H 48′ 38” + 03H 37′ 11” B : 4” –

75 RUI OLIVEIRA 226 UAE TEAM EMIRATES 86H 48′ 51” + 03H 37′ 24” B : 8” –

76 OLIVIER LE GAC 124 GROUPAMA – FDJ 86H 51′ 22” + 03H 39′ 55” – –

77 ALVARO CUADROS MORATA 76 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 86H 52′ 04” + 03H 40′ 37” – –

78 MATTEO TRENTIN 228 UAE TEAM EMIRATES 86H 52′ 50” + 03H 41′ 23” B : 10” –

Foto: Lapresse