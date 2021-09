LIVE Serbia-Italia, Finale Europei volley in DIRETTA: orario e canale tv in chiaro, serve la magia a Belgrado

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Serbia-Italia, Finale degli Europei di volley femminile 2021. Si gioca a Belgrado, dunque con fattore campo sfavorevole per le nostre portacolori. Le azzurre sono approdate all’atto conclusivo dopo aver piegato per 3-1 l’Olanda, stesso punteggio con cui la Serbia, trascinata da ben 39 punti di Tijana Boskovic, ha vinto la resistenza della coriacea Turchia allenata da Giovanni Guidetti.

L’Italia disputa la quinta finale della sua storia: nelle quattro precedenti ha ottenuto due vittorie ed altrettante sconfitte. L’ultimo atto conclusivo risale al 2009: successo per 3-0 sull’Olanda. La Serbia, che fino al 2001 compreso non aveva mai preso parte ad un Europeo, ha vinto tre delle ultime cinque edizioni, di cui le ultime due consecutive.

Inutile negarlo: le padrone di casa partiranno nettamente con i favori del pronostico, e non solo per il fattore campo. La Serbia è la nostra bestia nera, ci batte regolarmente da quattro anni. L’Italia è andata a schiantarsi contro il muro serbo nella finale dei Mondiali 2018, in semifinale agli Europei 2019 ed, infine, ai quarti delle Olimpiadi di Tokyo: poche settimane fa maturò un 3-0 senza appello.

E’ chiaro che la Serbia è una squadra quasi completamente dipendente da Boskovic, la miglior giocatrice del pianeta. L’esperienza della palleggiatrice Maja Ognjenovic, inoltre, fa sì che le balcaniche sappiano mantenere i nervi saldi anche nei momenti di difficoltà. Proprio ciò che manca all’Italia, con le azzurre che sovente si smarriscono dinanzi ai primi ostacoli. Tradotto: se le ragazze del ct Mazzanti si trovano avanti nel punteggio, allora sono in grado di esprimere una pallavolo eccelsa; quando sono costrette ad inseguire, allora riaffiorano fantasmi e vecchie paure, con gli inevitabili errori che ne conseguono.

Servirà una vera impresa nella bolgia di Belgrado, come fecero poco più di due mesi fa i ragazzi del basket nella finale del Preolimpico o come gli eroi di Wembley agli Europei di calcio. In queste situazioni, storicamente, ci esaltiamo. Siamo quasi degli specialisti. E allora forza Italia, andiamo a prenderci un nuovo diadema in questa magica estate 2021.

La finale tra Italia e Serbia inizierà alle 20.00 e sarà trasmessa in diretta tv, gratis ed in chiaro, su Rai3. Noi vi aggiorneremo in tempo reale, punto dopo punto. Buon divertimento con la nostra Diretta Live!

