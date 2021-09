Le azzurre sfatano il tabù e Belgrado sorride all’Italia del volley femminile. La Nazionale di Davide Mazzanti supera 3-1 la Serbia (24-26, 25-22, 25-19, 25-11) e conquista il primo posto nella 32esima edizione degli Europei.

A 12 anni dall’ultima volta, la nostra selezione può sorridere, dimenticando le tante sofferenze delle Olimpiadi di Tokyo. Le serbe avevano rappresentato un ostacolo invalicabile nelle competizioni internazionali, ma questa sera le giocatrici del Bel Paese si sono riscattate alla grande. Un successo meritato e netto, frutto di qualità e personalità.

“Un oro bellissimo, credo che le ragazze abbiano fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo trascorso un’estate complicata e non riesco a trovare le parole per descrivere quello che sto provando. Le giocatrici sono state bravissime e il segreto è stato quello di tornare a divertirsi in campo. Un risultato importante, dopo tanta sofferenza“, le parole emozionate di Mazzanti.

Grande entusiasmo anche in Miriam Sylla, protagonista del match odierno, che ha così cancellato una presenza ai Giochi poco brillante. Un riscatto su tutti i fronti: “Sono felice, abbiamo giocato un grande match e vinto. Eravamo deluse per come sono andate le Olimpiadi, ma qui abbiamo trovato quello che volevamo. E’ stata dura, ma ce l’abbiamo fatta“, le parole Sylla a fine match.

Foto: FIVB