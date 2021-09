L’Italia ha trionfato agli Europei 2021 di volley femminile. La nostra Nazionale è salita sul gradino più alto del podio alla Stark Arena di Belgrado, sconfiggendo la Serbia di fronte a 20.565 spettatori che speravano nel tris da parte delle ragazze di coach Zoran Terzic. Le azzurre sono state impeccabili e si sono imposte per 3-1 (24-26; 25-22; 25-19; 25-11), avendo la meglio su quella che fino a poche ore fa era la nostra bestia nera e tornando sul tetto del Vecchio Continente a distanza di dodici anni dall’ultima volta.

L’Italia ha vinto gli Europei per tre volte nella sua storia. I due precedenti sono datati 2007 e nel 2009: nel primo caso Tai Aguero e compagne sconfissero proprio la Serbia per 3-0 (26-24; 25-18; 25-21) in Lussemburgo, mentre nel secondo la vittima sacrificale della corazzata guidata dal CT Massimo Barbolini fu l’Olanda che crollò con un secco 3-0 (25-16; 25-19; 25-20) a Lodz (Polonia). Nello storico anche le finali perse nel 2001 contro la Russia al tie-break e nel 2005 contro la Polonia.

L’Italia sale sul trono continentale dopo il bronzo degli Europei 2019 e dopo l’argento dei Mondiali 2018: in entrambi i casi fu la Serbia a sconfiggere le azzurre, rispettivamente in semifinale e in finale. Un mese fa, invece, il ko ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Foto: CEV