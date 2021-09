Italia-Serbia, orario e tv Finale Europei volley: programma e su che canale vederla in chiaro

L’Italia, per la quinta volta nella sua storia, si è qualificata per la finale degli Europei di volley femminile: sin qui il bilancio parla di due vittorie ed altrettante sconfitte. L’ultimo atto conclusivo risaliva al 2009, quando le azzurre conquistarono quello che, per ora, resta il secondo ed ultimo titolo.

Oggi la selezione tricolore ha surclassato l’Olanda per 3-1 in una semifinale a senso unico, riaperta nel corso del terzo set solo da un calo di concentrazione che ha portato ad un black out prolungato. Paola Egonu è tornata la trascinatrice che tutti conosciamo, mettendo a segno ben 24 punti. Spettacolare anche la prestazione della centrale Anna Danesi, con 17 punti e, soprattutto, la bellezza di 6 muri.

Sabato 4 settembre, alle ore 20.00, andrà in scena a Belgrado la finale più attesa tra Italia e Serbia. Due squadre che, sul campo, hanno dimostrato un margine netto nei confronti del resto della concorrenza nel Vecchio Continente. Entrambe hanno parzialmente riscattato la delusione delle Olimpiadi, da cui comunque le serbe (campionesse del mondo in carica) erano tornate a casa con un bronzo dopo aver eliminato proprio la compagine del Bel Paese ai quarti.

La Serbia, inutile girarci attorno, è la nostra bestia nerissima. Ci ha sempre battuto negli ultimi confronti: finale dei Mondiali 2018, semifinale degli Europei 2019, oltre al già citato confronto di Tokyo 2020. Le balcaniche hanno qualcosa in più, se non dal punto di vista tecnico, di sicuro sotto il profilo della personalità. Boskovic è la stella indiscussa della squadra, la giocatrice migliore del mondo: nella semifinale con l’Olanda ha realizzato la bellezza di 39 punti. Strabiliante. Eppure questo è l’anno dell’Italia, la magica estate non è ancora conclusa e chissà che non possa riservarci una nuova gemma…

La finale Italia-Serbia andrà in scena a Belgrado sabato 4 settembre alle ore 20.00 e sarà trasmessa in tv, gratis ed in chiaro, su RAI3. La Serbia ha vinto le ultime due edizioni e punta al tris consecutivo. Toccherà alle azzurre provare a rovinare la festa delle padrone di casa.

PROGRAMMA FINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2021

Sabato 4 settembre

Ore 20.00 Serbia-Italia

Diretta tv, gratis ed in chiaro, su RAI3

Diretta streaming su RaiPlay e DAZN

Diretta Live testuale su OA Sport

Foto: Cev

LE PAGELLE DELLE AZZURRE