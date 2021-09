LIVE Italia-Russia, Europei volley donne in DIRETTA: orario e canale tv in chiaro. Non si scherza più

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cari amici di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per i quarti di finale degli Europei di volley femminile 2021. Si inizia a fare sul serio, la zona medaglie si avvicina e la nostra nazionale ha voglia di salire sul tetto d’Europa, l’ultimo ostacolo che ci divide dalla lotta per il podio è la Russia!

L’Italia ha dominato il girone C vincendo 5 partite su 5 e convincendo particolarmente contro la Croazia, agli ottavi di finale Sylla e compagne hanno poi superato 3-1 il Belgio in una partita, se non si tiene conto del passaggio a vuoto del secondo set, in cui si è vista una nazionale di fatto senza alcun punto debole. Diverso il percorso della Russia, che invece ha concluso la sua pool in seconda posizione a causa di due sconfitte contro la Serbia (3-0) e contro il Belgio (3-2). L’Italia quest’anno ha già affrontato la formazione di Busato nel match inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo, in quell’occasione la nostra nazionale aveva messo in campo un’ottima prestazione vincendo 3-0, tuttavia la Russia che vedremo quest’oggi in campo non sarà quella di poche settimane fa: giocatrice di esperienza come Goncharova, Voronkova, Fetisova e Zariasko non sono sono state convocate, e le registe Startseva e Maatveeva fanno affidamento sul grande talento della giovane Arina Fedorovtseva.

L’Italia ha tutte le carte in regola per vincere la partita, la Russia è una formazione giovane con tanti limiti, il nostro sistema muro-difesa ha lavorato egregiamente durante questo torneo e oggi potrebbe mettere estremamente in difficoltà le giocatrici russe di palla alta. La formazione che si è vista a sprazzi contro il Belgio può puntare al titolo, oggi è vietato sbagliare per poi andarsi a giocare la semifinale contro l’Olanda, che nella giornata di ieri ha superato 3-0 la Svezia. Anche in occasione degli Europei 2019 l’Italia si era trovata di fronte la Russia ai quarti di finale, in quell’occasione ha spuntarla era stata l’Italia alla fine di una partita molto sofferta (3-1).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido i quarti di finale degli Europei di volley femminile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla! Il match prenderà il via alle ore 17:00 e sarà trasmesso gratis ed in chiaro su Rai2!

Foto: CEV