Italia-Olanda, Semifinale Europei volley: orario, tv, data, programma. Cambia il canale

L’Italia si è qualificata per la semifinale degli Europei di volley femminile dopo aver demolito la Russia con un secco 3-0: proprio nella fase cruciale del torneo le azzurre stanno esprimendo il loro miglior rendimento. La selezione tricolore ha eguagliato il risultato dell’edizione 2019, quando maturò una medaglia di bronzo a seguito della sconfitta contro la Serbia nel penultimo atto.

Venerdì 3 settembre le ragazze allenate dal ct Davide Mazzanti se la vedranno con l’Olanda in una semifinale palpitante. Per anni era stata la nostra bestia nera, sino al Preolimpico 2019: all’epoca le italiane surclassarono le rivali per 3-0 e staccarono il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le olandesi fallirono anche il successivo torneo continentale, mancando definitivamente la qualificazione per i Giochi. Per tale motivo l’Europeo va considerato a tutti gli effetti come l’obiettivo dell’anno per le orange.

L’Olanda avrà anche perso lo smalto dei giorni migliori, ma rimane una squadra temibile. La cabina di regia resta affidata alla veterana Laura Dijkema, Anne Buijs sta disputando una rassegna continentale di alto profilo e va considerata la vera leader della squadra, Maret Grothues e Celeste Plak sono elementi di assoluto spessore. Guai dunque a sottovalutare una compagine che potrebbe creare più di un grattacapo. L’Olanda è approdata tra le migliori quattro dopo aver superato 3-1 la Germania agli ottavi e 3-0 la Svezia ai quarti.

La semifinale tra Italia ed Olanda, come detto, si svolgerà a Belgrado venerdì 3 settembre ed inizierà alle ore 20.00. Il match sarà trasmesso in tv, gratis ed in chiaro, su Rai3. In precedenza, alle ore 17.00, andrà in scena la prima semifinale tra Serbia e Turchia.

PROGRAMMA SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY

Venerdì 3 settembre

Ore 20.00* Italia-Olanda

Diretta tv gratis ed in chiaro su Rai3

Diretta streaming su RaiPlay e DAZN

*NB: l’orario sarà ufficializzato in serata, dunque potrebbe essere soggetto a modifiche.

Foto: Cev