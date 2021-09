Italia-Russia 3-0, le pagelle delle azzurre: serie epica di Orro al servizio, Egonu martella, Sylla sta tornando

L’Italia prosegue la propria avventura agli Europei 2021 di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Russia e si sono qualificate per la semifinale, dove affronteranno l’Olanda. La nostra Nazionale ha giganteggiato in lungo e in largo, meritando ampiamente il passaggio del turno. Di seguito le pagelle del sestetto guidato dal CT Davide Mazzanti.

PAGELLE ITALIA-RUSSIA 3-0

ALESSIA ORRO: 8. La serie al servizio nel secondo set è memorabile: un turno in battuta già entrato nel manuale della pallavolo. Dal 3-3 al 16-3, le azzurre spaccano la partita con una classe cristallina e ipotecano la semifinale. In quel frangente si vede la migliore versione della nostra Nazionale, diretta brillantemente dalla palleggiatrice, capace di offrire palloni interessanti a tutte le compagne di squadra (quattro sono andate in doppia cifra). Nel suo ruolino anche 2 muri e 2 aces. Oggi niente staffetta con Ofelia Malinov, ormai sembra essere lei la titolare.

PAOLA EGONU: 8. Precisa, puntuale, continua, ficcante. Risponde sempre presente quando viene chiamata in causa e lo fa con grandissima precisione e potenza, annichilendo le avversarie con grande piglio e chiude da top scorer attaccando con grande personalità e da trascinatrice del sestetto: 15 punti col 52% in fase offensiva.

ELENA PIETRINI: 7,5. La schiacciatrice sta disputando un Europeo da autentica protagonista e da incorniciare. Aveva convinto fin dall’esordio, partita dopo partita ribadisce una caratura tecnica notevole in tutti i fondamentali e anche oggi pomeriggio non si tira indietro: 13 punti col 40% in ricezione e il 44% in attacco.

MIRIAM SYLLA: 7,5. Sta salendo in quota passo dopo passo, ormai ha ritrovato il braccio pesante e con grande furia schiaccia la formazione di Busato. Sono impressionanti alcuni colpi in diagonale nella seconda parte dell’incontro. Va a referto con 10 punti, 50% in attacco e 55% in ricezione. Avanti così, è troppo importante che mantenga questo livello.

CRISTINA CHIRICHELLA e ANNA DANESI: 7,5. Non vengono tagliate fuori dal gioco da parte di Alessia Orro, anzi le centrali hanno il modo di mettersi in mostra con dei bei primi tempi e di ruggire sottorete. Chirichella chiude in doppia cifra (10 punti, 2 muri), Danesi mette a segno 6 punti (3 stampatone).

MONICA DE GENNARO: 7,5. Il libero è una garanzia e, proprio come aveva fatto contro il Belgio, assicura quella solidità cruciale per vincere certi incontri e salva tutto il salvabile (e anche di più). Efficienza ricettiva che si spinge fino al 57%: sono numeri decisamente importanti.

BEATRICE PARROCCHIALE: S.V. Soltanto qualche scambio nel finale di terzo set.

Non entrate: Alessia Gennari, Sara Bonifacio, Ofelia Malinov, Alessia Mazzaro, Sofia D’Odorico.

