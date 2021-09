LIVE Giro di Sicilia 2021, prima tappa in DIRETTA: Molano beffa Albanese, risultati e classifica generale. Nibali in gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.41 La classifica di giornata, che ovviamente è identica alla generale:

1 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates 14 20 4:40:58

2 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 5 12 ,,

3 RICHEZE Maximiliano UAE-Team Emirates 3 7 ,,

4 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 5 ,,

5 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 4 ,,

6 MARECZKO Jakub Vini Zabù 3 ,,

7 GUARDINI Andrea Giotti Victoria – Savini Due 2 ,,

8 BELLETTI Manuel EOLO-Kometa 1 ,,

9 DI FELICE Francesco Mg.k Vis VPM ,,

10 RESTREPO Jhonatan Androni Giocattoli – Sidermec ,,

11 CIMA Damiano Gazprom – RusVelo ,,

12 COLNAGHI Luca Bardiani-CSF-Faizanè ,,

13 GAZZOLI Michele Team Colpack Ballan ,,

14 GONZÁLEZ David Caja Rural – Seguros RGA ,,

15 VERMAERKE Kevin Team DSM ,,

16 VELASCO Simone Gazprom – RusVelo ,,

17 FRAPPORTI Mattia EOLO-Kometa ,,

18 ROJAS José Joaquín Movistar Team ,,

19 NESI Nicolas D’Amico – UM Tools ,,

20 BARDET Romain Team DSM ,,

21 SERRANO Alberto Caja Rural – Seguros RGA ,,

22 SAGIV Guy Israel Start-Up Nation ,,

23 GOLDSTEIN Omer Israel Start-Up Nation ,,

24 FILOSI Iuri Giotti Victoria – Savini Due ,,

25 SIMION Paolo Giotti Victoria – Savini Due ,,

26 TIZZA Marco Amore & Vita – Prodir ,,

27 VERZA Riccardo Zalf Euromobil Fior ,,

28 YUSTRE Kristian Javier Giotti Victoria – Savini Due ,,

29 WRIGHT Paul Mg.k Vis VPM ,,

30 ARANBURU Jokin Euskaltel – Euskadi ,,

31 MARTÍN Sergio Roman Caja Rural – Seguros RGA ,,

32 COLOMBO Raul Work Service Marchiol Vega ,,

15.38 Con questo successo, Molano diventa il leader della classifica generale e di quella a punti. Charles-Etienne Chretien è invece primo nella classifica GPM, Albanese si accontenterà invece della maglia bianca di miglior giovane.

15.36 Il terzo posto è proprio per Richeze, avanti a Matteo Moschetti e Filippo Fiorelli. Albanese si è un po’ piantato negli ultimi metri, facilitando la rimonta di Molano.

15.35 Il velocista colombiano concretizza il lavoro della sua squadra, la UAE Team Emirates. Vincenzo Albanese è andato vicinissimo a scombinare i piani del sudamericano, che si è affidato a Maximiliano Richeze riportandolo sotto all’azzurro e superandolo negli ultimi 20 metri!

15.33 JUAN SEBASTIAN MOLANO! VINCE SUL TRAGUARDO DI LICATA BATTENDO ALBANESE ALLO SPRINT!

15.33 Albanese sul rettilineo finale, la UAE fa partire Molano alla ruota di Richeze!

15.32 Albanese sfrutta le curve per guadagnare un po’ di margine! 60 metri per lui!

15.31 ULTIMO CHILOMETRO!

15.31 Altro scatto ai 1500 metri dall’arrivo, questa volta di Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). Guadagna qualche metro!

15.30 -2 al traguardo, UAE Team Emirates in testa al gruppo.

15.30 Ai -3 dal traguardo ci ha provato Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) ma viene subito fagocitato dal gruppo.

15.28 Ultimo chilometro che sarà complicato da interpretare: cinque curve ad angolo retto, l’ultima a -200 metri dal traguardo.

15.25 Andatura molto forte adesso, poco più di sei chilometri dal traguardo.

15.23 Ci si avvicina sempre di più al traguardo di Licata, tanti movimenti in gruppo.

15.20 Dieci chilometri all’arrivo.

15.18 Ripreso subito Cassara.

15.17 Ora Giacomo Cassara (Amore e Vita) tenta uno scattino, più per le telecamere che per altro.

15.16 Ora inizia la guerra delle posizioni in vista della volata. Le varie squadre stanno costituendo i vari treni.

15.13 Ripreso Matteo Zurlo. Gruppo compatto a 14 chilometri dal traguardo.

15.12 Tratto in rettilineo, la prospettiva dell’uomo in fuga e il gruppo è impietosa. La pedalata di Zurlo appare molto pesante adesso.

15.10 Oramai le speranze di Matteo Zurlo sono davvero al lumicino, con il vantaggio ormai sotto i 40”.

15.07 Margine di Zurlo dimezzato in pochi chilometri sotto la spinta di Trek-Segafredo e UAE Team Emirates: 57” a 17 dal traguardo.

15.05 18 chilometri dall’arrivo, ora l’uomo della Zalf Euromobil Fior ha solo 1’20” di vantaggio.

15.02 Comunque vada, non si può negare il coraggio di Matteo Zurlo, che sta facendo qualunque cosa per complicare la vita al gruppo.

15.00 Ora il gruppo comincia a mangiare un po’ di margine a Zurlo, che ha ancora 1’50” a disposizione a 21 chilometri dal traguardo.

14.57 Ora c’è la UAE Team Emirates a tirare il plotone.

14.55 Nel gruppo principale c’è solo un uomo della Vini Zabù a spingere. L’andatura non è certo quella tale da riprendere il fuggitivo.

14.52 Intanto aumenta il vantaggio di Zurlo, che tocca i due minuti e dieci secondi a 25 chilometri dal traguardo.

14.51 Ripresi ormai dal gruppo Charles-Etienne Chretien e Jacopo Cortese.

14.49 Ce la sta mettendo tutta Matteo Zurlo. Il ventitreenne della Zalf Euromobil Fior si sta facendo notare in vista del 2022, annata per cui non ha un contratto professionistico.

14.46 Cortese e Chretien si sono rialzati. In breve verranno riassorbiti dal gruppo.

14.45 Zurlo continua nella sua azione solitaria, ora è a 30 chilometri dall’arrivo.

14.42 Anche il gruppo, trainato dalla UAE Team Emirates, a Gela. Margine di 1’51”.

14.41 L’uomo della Zalf Euromobil Fior ha guadagnato qualche metro di vantaggio sui compagni di fuga.

14.40 Matteo Zurlo vince la volatina di Gela. Secondo Chretien, terzo Cortese.

14.38 I fuggitivi sono a un chilometro dallo sprint di Gela.

14.36 Torna leggermente a salire il vantaggio di Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior): il cronometro segna ora 1’34”. Meno di tre chilometri al traguardo volante di Gela.

14.33 La Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali a fare l’andatura in gruppo.

14.30 39 chilometri all’arrivo di Licata.

14.26 1’30” il vantaggio dei fuggitivi.

14.23 Il plotone sta gestendo al meglio il distacco dei fuggitivi per tornare sotto nel momento giusto in vista della volata.

14.20 Ricordiamo i nomi dei tre attaccanti: Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

14.17 Aumenta ancora l’andatura il gruppo, solamente 2′ di vantaggio per i fuggitivi.

14.14 50 chilometri all’arrivo.

14.11 Diminuisce ancora il margine: 2’45” per i tre fuggitivi.

14.08 Terminate le prime tre ore di corsa.

14.05 Tornano a raggrupparsi i tre davanti.

14.01 Zurlo ha 15” sui due inseguitori.

13.59 Il gruppo continua a recuperare, 3′ di ritardo dai fuggitivi.

13.56 Non c’è accordo nel terzetto e Zurlo va via in solitaria.

13.53 65 chilometri all’arrivo.

13.49 Ricordiamo che al comando troviamo sempre Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

13.46 A tirare Trek-Segafredo e UAE Emirates.

13.43 Scende il margine dei fuggitivi: 3’44”.

13.40 Superati i 100 chilometri di corsa.

13.34 Lunga discesa ora.

13.31 Nel plotone è passato davanti David De La Cruz (UAE Emirates).

13.28 Il distacco del gruppo in cima è di 4’48”.

13.24 Charles-Etienne Chretien scollina per primo sul GPM, sarà lui a vestire la maglia da domani.

13.20 La compagine di Nibali detta il ritmo, molto probabilmente per il proprio velocista Matteo Moschetti.

13.17 Difficile che ci saranno attacchi, ma il vantaggio della fuga potrebbe calare a picco.

13.15 Tutto pronto per il GPM che porta a Ragusa: 8,2 chilometri al 4,3%.

13.12 Inizia a scendere il distacco del gruppo, ora siamo attorno ai 5′.

13.09 In testa al gruppo troviamo la Trek-Segafredo.

13.05 Conclusa la seconda ora di gara, ritmo non troppo altissimo, siamo attorno ai 37 km/h di media.

13.02 Si è ritirato Riccardo Stacchiotti della Vini Zabù.

12.55 Manca sempre meno al GPM di Ragusa

12.51 Superati i primi 70 chilometri di gara.

12.48 Sale a 8’32” il vantaggio dei fuggitivi.

12.41 I favoriti, oggi, sono Juan Sebastian Molano, Matteo Moschetti e Jakub Mareczko.

12.38 Lavora la UAE Team Emirates in testa al gruppo.

12.34 8’15” il vantaggio dei fuggitivi.

12.30 I fuggitivi si stanno avvicinando all’unico GPM di giornata.

12.27 Mancano 115 chilometri all’arrivo.

12.21 Oltre a Nibali, Valverde e Froome, c’è un altro veterano di rango al via: Romain Bardet.

12.18 Mancano 128 chilometri all’arrivo.

12.14 Ricordiamo che in gruppo c’è anche Vincenzo Nibali, il quale cerca il primo successo stagionale sulle strade di casa.

12.06 42,3 km/h la media della prima ora.

12.02 Percorsi i primi 40 chilometri di gara.

11.58 Sale a 8’05” il vantaggio dei fuggitivi.

11.54 Tra gli attesi protagonista della gara ci sono anche Alejandro Valverde e Chris Froome.

11.51 Il vantaggio dei fuggitivi raggiunge i 7’30”

11.47 Giacomo Cassarà (Amore&Vita-Prodir) e Iker Ballarin (Euskaltel-Euskadi) avevano provato a rientrare sui primi tre, ma non ci sono riusciti.

11.43 Mancano 147 chilometri all’arrivo.

11.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport. In questo momento la gara vede tre uomini al comando con cinque minuti sul gruppo, questi i loro nomi: Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima frazione del Giro di Sicilia 2021. La gara a tappe sicula, dopo un anno di sport, torna in questo autunno ed è pronta a garantire grande spettacolo. Al via, infatti, troviamo tanti grandi nomi come Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, il quale torna in gara qua dopo l’infortunio alla Vuelta, Chris Froome, il campione uscente Brandon McNulty e Romain Bardet.

Oggi si parte con l’Avola-Licata, una frazione perfetta per le ruote veloci. I principali favoriti, dunque, sono atleti rapidi come Matteo Moschetti, Juan Sebastian Molano, Jakub Mareczko, Vincenzo Albanese e quei Michele Gazzoli e Luca Colnaghi che tanto forte sono andati ai recenti Mondiali riservati agli U23.



La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 12.00, mi raccomando, non mancate!

