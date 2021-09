Vincenzo Nibali, oggi, si presenterà ai nastri di partenza di quella che, per lui, è la corsa di casa: il Giro di Sicilia. Lo Squalo dello Stretto, che ha palesato un buon colpo di pedale al Giro del Lussemburgo, proverà a conquistare il successo finale. I rivali principali del messinese, sulla carta, sono l’eterno Alejandro Valverde, il campione uscente Brandon McNulty, Romain Bardet e un David De la Cruz che è uscito dalla Vuelta in grandissima forma.



Al Giro di Sicilia, inoltre, lo Squalo punta a rifinire la condizione in vista del grande appuntamento di fine stagione: il Giro di Lombardia. Queste, oltretutto, saranno le ultime gara di Vincenzo in maglia Trek-Segafredo. Il siciliano, dopo un biennio poco entusiasmante nel team italoamericano, infatti, nel 2021 tornerà in quell’Astana con la quale spese i suoi anni migliori e vinse due Giri d’Italia e un Tour de France.

Nibali, oggi, ha parlato del suo presente e del suo futuro in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Sono reduce da un periodo buio e per me sarebbe importante vincere qui. Il ciclismo e lo sport sono fatti di cicli e per svariati motivi, di recente, non sono riuscito a esprimermi al meglio. Ad ogni modo, penso di avere ancora qualcosa da dare. Sicuramente la tappa più adatta a me sarà l’ultima. Peraltro conosco molto bene le strade visto che mi sono allenato molto spesso da queste parti. L’obiettivo principale, tuttavia, è arrivare al meglio al Giro di Lombardia. Non so se continuerò a correre dopo il 2022, ma sicuramente resterò nel ciclismo e mi piacerebbe tornare a vestire la maglia azzurra un’ultima volta“.

Foto: Lapresse