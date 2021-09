LIVE Giro di Sicilia 2021, prima tappa in DIRETTA: Vincenzo Nibali sfida Froome e Valverde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima frazione del Giro di Sicilia 2021. La gara a tappe sicula, dopo un anno di sport, torna in questo autunno ed è pronta a garantire grande spettacolo. Al via, infatti, troviamo tanti grandi nomi come Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, il quale torna in gara qua dopo l’infortunio alla Vuelta, Chris Froome, il campione uscente Brandon McNulty e Romain Bardet.

Oggi si parte con l’Avola-Licata, una frazione perfetta per le ruote veloci. I principali favoriti, dunque, sono atleti rapidi come Matteo Moschetti, Juan Sebastian Molano, Jakub Mareczko, Vincenzo Albanese e quei Michele Gazzoli e Luca Colnaghi che tanto forte sono andati ai recenti Mondiali riservati agli U23.



La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 12.00, mi raccomando, non mancate!

