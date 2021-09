MotoGP, gara 12 settembre: orario, programma GP Aragon 2021, tv, streaming, guida Sky, DAZN e TV8

Guarda il GP di Aragon di MotoGP live su DAZN

IN TV – Il Gran Premio di Aragon sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le gare delle classi a partire dalle ore 17.30. In streaming si potrà seguire tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del MotorLand.

PROGRAMMA GP ARAGON 2021 – MOTOMONDIALE

Domenica 12 settembre

Ore 8.40-9.00 Moto3, warm-up

Ore 9.10-9.30 Moto2, warm-up

Ore 9.40-10.00 MotoGP, warm-up

Ore 11.00 Moto3, GARA

Ore 12.20 Moto2, GARA

Ore 14.00 MotoGP, GARA

Differita gara Moto3 su TV8: ore 17.30

Differita gara Moto2 su TV8: ore 18.45

Differita gara MotoGP su TV8: ore 20.30

Repliche gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 16.15, 19.00, 21.00 e 00.00

Repliche gara Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 17.30, 23.00

Repliche gara Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 19.30, 23.30

