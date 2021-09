DIRETTA MotoGP, GP Misano 2021 LIVE: in testa Bagnaia, arranca Valentino Rossi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

-24 Bagnaia guida la gara davanti a Miller, Quartararo, Aleix Espargarò, Marc Marquez, Pol Espargarò, Bastianini, Rins, Mir e Pirro. 14° Marini, 16° Vinales, 19° Morbidelli, 22° Valentino Rossi, 23° Dovizioso.

-24 Gran gara di Bastianini, al momento è settimo davanti a Rins.

-25 SCIVOLATA DI MARTIN, E’ FUORI!

-25 Bagnaia al comando con 1″4 su Miller e 2″4 su Quartararo, di nuovo terzo.

-25 CHE DUELLO! Martin torna davanti a Quartararo!

-25 Martin affianca Quartararo e lo passa in staccata all’interno in fondo al rettilineo. Ma il francese risponde ancora poche curve dopo.

-26 SCATENATO BAGNAIA, E’ GIA’ SCAPPATO VIA!

-26 Reagisce Quartararo e si riprende la terza piazza a scapito di Martin.

-26 Martin scatenato: supera sia Marquez sia Quartararo ed è 3°!

-27 9° Bastianini, 14° Pirro, 15° Marini, 19° Morbidelli, 21° Petrucci, 23° Dovizioso, 24° ed ultimo Valentino Rossi.

-27 Giri all’arrivo. Bagnaia tiene la testa davanti a Miller e Quartararo. 4° Marc Marquez.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di San Marino!

14.00 I piloti sono posizionati sulla griglia di partenza…

13.58 Giro di ricognizione!

13.58 L’ultima apparizione di Valentino Rossi a Misano da pilota:

13.55 Saranno 27 i giri da percorrere. Il cielo è coperto, ma la pioggia dovrebbe arrivare dopo la gara.

13.53 Dalla sedicesima posizione, infine, tornerà in azione Franco Morbidelli. Il pilota romano dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio, passa dal team Petronas al team Yamaha Factory ma, come nel caso di Andrea Dovizioso, sfrutterà queste ultime cinque gare per ritrovare il feeling giusto con la moto che, finalmente, è quella ufficiale…

13.50 La pattuglia italiana vede anche Enea Bastianini dalla 12a casella della griglia. Il romagnolo, vero e proprio vicino di casa del circuito, è reduce dal sesto posto di Aragon e vuole un’altra gara da top10. La Ducati, come si è visto, si trova bene su questo tracciato e “La Bestia” è on fire!

13.47 Valentino Rossi, invece, alla sua penultima Misano, scatterà 23° avendo preceduto il solo Andrea Dovizioso, che è ancora alle prese con 10 mesi di ruggine dopo aver chiuso la sua esperienza in Ducati. Per il Dottore c’è la necessità di mettere in scena una rimonta notevole per entrare in zona punti, ma la sua M1 sembra lontana dalle prestazioni dei primi della classe…

13.44 Attenzione anche alle Aprilia, questa volta con 2 frecce. Aleix Espargarò è ottavo, con Maverick Vinales decimo. La moto di Noale è reduce da un podio e da un quarto posto. Sapranno confermarsi ai piani alti della classifica?

13.41 Cosa dovremo attenderci da Marc Marquez? Il Cabroncito scatta dalla settima posizione ma, nel complesso, sembra un po’ troppo sofferente alla spalla. Se la gara sarà subito tirata potrebbe pagarne le conseguenze, ma la Honda sembra comportarsi bene in questo tipo di tracciato, come confermato dalle prestazioni di Pol Espargarò e Bradl.

13.38 Come si è visto questa mattina nel warm-up, attenzione alle Suzuki. Alex Rins e Joan Mir hanno messo in mostra un ottimo passo con doppia gomma media, ma scontano gli arcinoti problemi in qualifica e partiranno nono e undicesimo

13.37 La situazione meteo sembra leggermente migliorata. Il vento è sostenuto ma le nuvole lasciano spazio anche a qualche sprazzo di sole. Vedremo se la pioggia sarà scongiurata fino al termine della gara…

13.35 L’Italia arriva da due vittorie negli ultimi 3 anni a Misano. Un anno fa toccò a Morbidelli, nel 2018 a Dovizioso. Nel mezzo Marquez trionfò nel 2019, quindi anche nel 2017 e 2015. Valentino Rossi ha vinto per l’ultima volta nel 2014

13.32 Dalla pole position, tuttavia, scatterà Pecco Bagnaia. Seconda partenza al palo consecutiva, la terza in stagione. Il torinese vuole a tutti i costi il bis dopo il successo di Aragon e sembra davvero essersi sbloccato. Come ha spiegato al termine della Q2 la sua GP21 è perfetta…

13.29 Quartararo, invece, è costretto a difendersi da solo. I suoi compagni di marchio, infatti, sono tutti nelle posizioni di coda del gruppo e, ancora una volta, El Diablo dovrà dare tutto quello che ha e sfruttare al massimo la sua M1

13.26 Come si vede dalla griglia di partenza, la Ducati è pronta all’attacco in massa contro Quartararo. Saranno 4, infatti, le moto di Borgo Panigale nelle prime due file con Bastianini e Pirro pronti a dare una ulteriore mano

13.16 Per Francesco Bagnaia la sensazione è che oggi debba assolutamente vincere, non solamente per i punti in classifica, quanto per provare a mettere davvero pressione al rivale francese che, con la caduta di ieri in Q2, potrebbe avere dato un segno di primissima debolezza in un 2021 perfetto

13.13 Tornando alla MotoGP, Fabio Quartararo deve gestire un margine di 53 lunghezze. Con 5 gare ancora da disputare, i punti a disposizione sono appena 125, per cui il titolo è davvero nelle sue mani. Sarà in grado di condurre in porto questo successo che, al momento, sarebbe stra-meritato?

13.11 Qualche goccia di pioggia sembra avere fatto capolino tra le nuvole. Per il momento, tuttavia, niente di preoccupante per la MotoGP. Vedremo nei prossimi minuti come evolverà la situazione…

13.10 Iniziamo l’avvicinamento alla gara con la CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 214

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 161

3 Joan MIR Suzuki SPA 157

4 Johann ZARCO Ducati FRA 137

5 Jack MILLER Ducati AUS 129

6 Brad BINDER KTM RSA 117

7 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 96

8 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 95

9 Miguel OLIVEIRA KTM POR 87

10 Marc MARQUEZ Honda SPA 79

11 Jorge MARTIN Ducati SPA 71

12 Alex RINS Suzuki SPA 68

13 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 64

14 Pol ESPARGARO Honda SPA 55

15 Alex MARQUEZ Honda SPA 49

16 Enea BASTIANINI Ducati ITA 45

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

18 Iker LECUONA KTM SPA 38

19 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

20 Luca MARINI Ducati ITA 28

21 Valentino ROSSI Yamaha ITA 28

22 Stefan BRADL Honda GER 11

23 Dani PEDROSA KTM SPA 6

24 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

25 Michele PIRRO Ducati ITA 3

26 Tito RABAT Ducati SPA 1

27 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR

28 Garrett GERLOFF Yamaha USA

29 Jake DIXON Yamaha GBR

13.06 Al momento il meteo parla di cielo quasi coperto e temperature di 27° per quanto riguarda l’atmosfera e 30° sull’asfalto. La pioggia sembra in avvicinamento… attenzione!! Nel caso Ducati favorita e Quartararo in chiara difesa con una M1 che, sul bagnato, soffre le pene dell’inferno…

13.03 Tutto è pronto per il quattordicesimo e quintultimo appuntamento della stagione. Sono in palio 25 pesantissimi punti per la classifica generale

13.00 Buongiorno e bentornati a Misano! Tra un’ora esatta andrà in scena l’attesissimo GP di San Marino della classe regina

ORARI GP MISANO MOTOGP IN CHIARO SU TV8

10.10: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alle ore 14.00 per la gara. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

10.08: Quartararo che, in queste condizioni, sembra avere il passo migliore, ma Ducati e Bagnaia sono vicini. Da capire in quale condizioni si correrà, visto che le previsioni parlano di pioggia per l’ora della gara alle 14.00.

10.05: Rins dunque conclude davanti con il crono di 1’32″521 sulla Suzuki con 0″102 di margine sulla Yamaha di Quartararo e 0″259 su Bagnaia. Si prefigura un grande confronto tra il transalpino e Pecco, dal momento che il citato Rins ha ottenuto un crono con una media nuova dietro. In chiave italiana Michele Pirro 7° a 0″401, Bastianini 8° a 0″433. Più indietro Valentino Rossi 19° a 0″895, Andre Dovizioso 23° a 1″700 e Franco Morbidelli 24° a 1″764. Marc Marquez, gestendo il suo fisico, è 11° a 0″487.

BANDIERA A SCACCHI!!!

10.00: Finisce qui questo warm-up con Rins che conclude davanti a tutti con il crono di 1’32″521 a precedere di 0″102 Quartararo e di 0″259 Bagnaia. Quarto Mir a 0″269. Situazione decisamente buona per Pecco che ha fatto vedere un’ottima gestione delle gomme, mentre Marc Marquez si dà una scrollata, portandosi in undicesima piazza a 0″487 dalla vetta.

09.59: Mir scala la classifica e si porta in terza posizione a 0″308 davanti a Bagnaia a 0″329 da Rins. Ultimo giro per i piloti.

09.57: Attenzione, cambia la classifica! Rins con la Suzuki si porta in vetta con il crono di 1’32″521 a precedere di 0″102 Quartararo e di 0″329 Bagnaia. Pirro 6° a 0″401, Bastianini a 0″433, Valentino Rossi 19° a 1″315, Dovizioso 22° a 1″700 e Morbidelli 23° a 1″764. Da notare che Rins abbia ottenuto il crono con una media nuova al posteriore, mentre Bagnaia ad esempio sta girando con una soft usata nelle qualifiche.

09.55: Cambia un po’ la classifica con Rins a 0″124, mentre è quarto Aleix Espargaro con l’Aprilia a 0″314. Bagnaia precipitato in nona piazza a 0″479. Bastianini 12° 0″551, Valentino Rossi 19° a 1″213, Dovizioso 22° a 1″598 e Morbidelli a 1″662. Solo 5 giri per Marc Marquez, in ultima posizione. Si riparmia lo spagnolo viste le sue condizioni fisiche.

09.54: 1’33″090 per Bagnaia a 0″550, con il t-3 e il t-4 in sofferenza. Da capire che morbida sia sul posteriore quella che sta usando Pecco.

09.53: 1’32″673 per Quartararo e nuovo limite per lui, con 0″124 sulla Suzuki di Rins (coppia di medie) e di 0″299 su Pirro.

09.52: Migliora di qualche centesimo Quartaro e il nuovo limite è di 1’32″725. Va fortissimo il francese della Yamaha con la combinazione media(media, mentre Bagnaia è quarto a 0″377.

09.51: Bagnaia è quarto a 0″224. Quartararo comanda, seguito da tre Ducati.

09.50: 1’32″963 per Quartararo che martella su questo ritmo, mentre Pirro è 2° a 0″044 dal francese. Sta arrivando Bagnaia su ottimi intertempi.

09.48: Quartararo suona la campana e in 1’32″878 si porta davanti a tutti a precedere un ottimo Michele Pirro (+0″222) e l’Aprilia di Aleix Espargaro. Quinto Bagnia a 0″351 da Quartararo, Pecco gira con una coppia media/soft.

09.47: Pirro si porta in vetta con la Ducati a precedere Quartararo di 0″121 e Zarco di 0″522. Il leader del campionato in pista con una coppia di medie, mentre Bagnaia ancora non ha tempi, ma è in pista in questo momento.

09.47: Zarco si prende la vetta con la Ducati Pramac in 1’33″758 a precedere di 0″153 Miller e di 0″451 su Vinalers. Valentino Rossi 7° a 1″512, Dovizioso ancora senza un tempo. Per Morbidelli il 15° tempo a 2″980. Siamo ancora alti coi tempi.

09.46: Miller comanda con il crono di 1’34″630 a precedere di 0″480 Mir e di 0″832. Siamo solo all’inizio. Da segnalare che Miller gira con una media e una soft.

09.44: Installation lap per Bagnaia con una morbida al posteriore, mentre gli altri girano. Semplice verifica per lui con la seconda moto.

09.42: Tutti in pista per iniziare il lavoro in questo warm-up, importante per definire il quadro della situazione.

09.40: VIA AL WARM-UP!!!!

09.37: 3′ e si comincia con il warm-up!

09.34: Gestione delle mescole nel corso del turno che sarà importante per stabilire il livello di degrado sulla pista di Misano.

09.31: Pista insidiosa dal momento che le condizioni dell’asfalto non sono ideali per le tante sconnessioni. Non a caso, le perdite d’anteriore sono state molte.

09.28: Da capire quali sarà l’evoluzione del meteo. Ora a Misano c’è il sole, ma è previsto un peggioramento nel pomeriggio quando ci sarà la gara.

09.25: Un turno quindi importante per affinare le armi in vista di quel che sarà…

09.22: È proprio di situazioni imprevedibili che hanno bisogno tanti altri piloti italiani per provare a lasciare il segno. I vari Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso partiranno tutti dalle retrovie. C’è chi si deve ancora scrollare di dosso la ruggine di un periodo di inattività e c’è chi, invece, prova quantomeno a fornire una prova d’orgoglio dopo il ruzzolone di ieri.

09.19: Il leitmotiv del GP di San Marino è quindi rappresentato dalla sfida tra l’armata di Borgo Panigale contro Quartararo nella quale potrebbe inserirsi la variabile impazzita della pioggia. Non sono infatti esclusi rovesci, peraltro già presentatisi sull’autodromo nella giornata di venerdì. In caso di gara flag-to-flag occhio alle sorprese e agli stravolgimenti, come accaduto in Austria.

09.16: Chissà che in seno a Ducati non si sia fatto tesoro degli errori del passato, pianificando una strategia di gruppo allo scopo di dare una mano proprio alla propria punta di diamante. A un certo punto bisognerebbe essere prammatici e rendersi conto che, matematica o meno, l’unico concretamente ancora in corsa per il titolo è proprio Pecco.

09.13: Ducati c’è e si vede, poiché nelle prime cinque caselle di partenza si contano ben quattro moto della Casa di Borgo Panigale. L’unico intruso è, appunto, Quartararo, che dovrà quindi guardarsi da una muta di Desmosedici GP 21 pronte a circondarlo.

09.10: Pecco è reduce dalla prima vittoria della carriera, ottenuta sette giorni orsono ad Aragon e l’autodromo romagnolo gli si addice parecchio. Lo dimostrano i risultati dello scorso anno, quando ancora lontano dall’attuale competitività concluse una gara al secondo posto, perdendo poi un successo certo la settimana successiva a causa di un banale errore di deconcentrazione.

09.07: Si spera che Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso diano dei segnali di vitalità per uscire dal difficile momento vissuto per ragioni diverse. Per i piloti italiani si prospetta una corsa sicuramente impegnativa.

09.04: Tuttavia, il transalpino sa di avere un gran passo gara e vorrà tenere il passo di Bagnaia per poi sferrare il suo attacco nella seconda parte della corsa, facendo la differenza nella gestione delle gomme.

09.01: Fabio Quartararo, però, sarà un rivale difficile. Il francese della Yamaha, leader del campionato, si è classificato terzo nel time-attack e si è dovuto accontentare di un piazzamento alle spalle anche dell’altra Ducati dell’australiano Jack Miller.

08.58: Francesco ‘Pecco’ Bagnaia vuol replicare. Dopo aver trionfato ad Aragon, il pilota della Ducati vuol regalarsi un altro successo e quanto accaduto nelle qualifiche è sicuramente un ottimo segnale. ‘Pecco’ infatti ha ottenuto la pole-position, mettendo in mostra una velocità notevole con la sua moto e soprattutto una grande consapevolezza del proprio status.

08.55: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e della gara di Misano, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, ci attende una domenica molto intensa il cui esito non è affatto scontato.

Credit: MotoGP.com Press