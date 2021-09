MotoGP, capolavoro di Francesco Bagnaia a Misano! Battuto Quartararo, primo podio per Bastianini!

E sono due! Francesco “Pecco” Bagnaia vince ancora e conquista il “Marco Simoncelli” a Misano, tappa del Mondiale 2021 di MotoGP. Nel ricordo del compianto pilota italiano, un altro centauro coi riccioli vince ed è il ducatista che concede il bis dopo Aragon. Una doppietta di qualità in un contesto agonistico molto difficile visto che il francese Fabio Quartararo era fortissimo sulla Yamaha ufficiale, ma si è dovuto arrendere giungendo all’arrivo a 0″364. A completare il podio uno strepitoso Enea Bastianini che in sella alla Ducati Avintia Esponsorama ha impressionato, giungendo a 4″789.

Nella top-10 giusto sottolineare il quarto posto di Marc Marquez (Honda), non in grande condizioni, a 10″245 davanti alla Suzuki dello spagnolo Joan Mir a 10″325. Sesta l’altra Ducati dell’australiano Jack Miller a 10″469. Per quanto riguarda il resto della truppa italiana da segnalare l’11° posto di Michele Pirro (Ducati), il 16° di Danilo Petrucci (KTM Tech3), il 17° di Valentino Rossi (Yamaha Petronas), il 18° di Franco Morbidelli (Yamaha), il 19° di Luca Marini (Ducati SKY VR46 Avintia) e il 21° di Andrea Dovizioso (Yamaha Petronas).

Per quanto concerne la classifica, Quartararo a quattro gare dalla conclusione mantiene un grande vantaggio: 234 i punti del transalpino in classifica generale e 48 lunghezze di margine su Bagnaia.

LA CRONACA

PECCO IN FUGA – La coppia Ducati parte forte con Bagnaia e Miller a comandare, mentre Quartararo deve fare i conti con un Martin indiavolato nella lotta per il terzo posto. Alle loro spalle Aleix Espargaró, Marc Marquez e Bastianini. Le due Rosse spingono sull’1’32″5, ma il leader del Mondiale non perde di vista i due riferimenti davanti, forzando la staccata al tornantino nei confronti dell’iberico che nel tentativo di tenere il passo si stende al Carro. La strategia della scuderia di Borgo Panigale è chiara: forzare avendo una gomma morbida al posteriore e poi gestire nella seconda parte. Da par suo Fabio è inesorabile, come lo è Bastianini che si libera di Espargaró e di Marquez, portandosi in quarta piazza.

BASTIANINI SCATENATO – Ai -14 dalla fine Quartararo punta Miller e ne fa un sol boccone, guardando a chi comanda, mentre Enea fa i numeri sulla Ducati Avintia Esponsorama inanellando giri veloci come se non ci fosse un domani, a precedere Espargaró e Marquez. L’alfiere della Yamaha mangia decimi su decimi a Bagnaia e il distacco ai -9 va sotto i 2″. Quello che però fa il transalpino è nulla rispetto a Bastianini che si prende anche il terzo posto con una GP19.

SFIDA TRA TITANI E VINCE PECCO – Una contesa feroce tra i primattori di questo Mondiale: la gomma soft della Rossa è degradata, ma Pecco continua a spingere, mentre Quartararo si scompone e va fortissimo per completare una grande rimonta. Alle loro spalle un Enea on fire sulla Ducati Avintia Esponsorama a precedere Miller e Marquez. Ci prova Quartararo fino alla fine, ma la doppietta di Pecco si compie per un grande pilota che riceve gli applausi di tutti i tifosi. Eccezionale Bastianini sul podio davanti a Marc Marquez, Mir, Miller, Pol Espargaró, Aleix Espargaró , Binder e a Nakagami.

Foto: LaPresse