MotoGP, Francesco Bagnaia in pole a Misano davanti a Miller: doppietta Ducati!

Francesco “Pecco” Bagnaia infiamma Misano! Il portacolori del team Ducati Factory, infatti, ha stampato una clamorosa pole position nel corso delle qualifiche del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, ribadendo a tutti, Fabio Quartararo in primis, che non ha la minima intenzione di fermarsi dopo la vittoria di Aragon. Per il pilota torinese si tratta della seconda partenza al palo consecutiva, la terza in questo campionato e la decima complessiva in carriera in tutte le categorie.

Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, lo spettacolo non è certo mancato, con tutti i piloti a combattere con il coltello tra i denti e spesso anche oltre i limiti. Da questo scenario è emerso “Pecco” Bagnaia, a livelli stellari, capace di andare a fissare un eccezionale 1:31.065, rifilando ben 249 millesimi al suo compagno di scuderia, l’australiano Jack Miller (1:31.314), quindi 302 a Fabio Quartararo (Yamaha). Il francese, a lungo al comando della Q2, ha visto sfuggirsi la pole da sotto il naso ad un solo minuto dalla bandiera a scacchi, prima di scivolare in curva 1, gettando alle ortiche le chance per rifarsi.

Quarto crono per lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) che, nonostante acciacchi vari, si supera e chiude in 1:31.663 a 598 millesimi dalla vetta. In seconda fila ancora moto di Borgo Panigale (ben quattro nelle prime cinque posizioni), con il francese Johann Zarco quinto a 771 millesimi, mentre è sesto lo spagnolo Pol Espargarò (Repsol Honda) a 858. Alle sue spalle il suo illustre compagno di team, Marc Marquez, a 870 millesimi, dopo una caduta alla curva del Tramonto, mentre stava provando in tutti i modi a seguire il traino di Bagnaia. Ottava posizione per l’ennesimo spagnolo, Aleix Espargarò (Aprilia) a 872 millesimi, quindi nono il suo connazionale Alex Rins (Suzuki) a 952, decimo Maverick Vinales (Aprilia) a 1.056 e undicesimo il campione del mondo Joan Mir (Suzuki) a 1.361, sempre in difficoltà quando si va alla caccia del time attack. Si ferma in dodicesima posizione Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) a 1.396.

Domani scatterà dalla quattordicesima casella della griglia Michele Pirro, out dalla Q2 per 258 millesimi. Il collaudatore della Ducati precederà Luca Marini (Ducati Avintia VR46) quindicesimo e Franco Morbidelli (Yamaha) che domani tornerà in azione dalla sedicesima posizione, al termine di una Q1 comunque positiva. Nelle ultime tre caselle della griglia altrettanti italiani. Danilo Petrucci (KTM Tech3) sarà ventiduesimo davanti a Valentino Rossi (Yamaha Petronas) ventitreesimo ad oltre 9 decimi dal passaggio alla Q2 e, inoltre, autore di una scivolata in curva 15 (la “Misano 1”) quando stava andando a lanciarsi per il primo time attack. Quindi ventiquattresimo ed ultimo il suo nuovo compagno di team, Andrea Dovizioso, che ha chiuso a soli 131 millesimi dal “Dottore”.

A questo punto la classe regina si concentra sull’attesissima gara di domani che prenderà il via, come sempre, alle ore 14.00 e metterà sul piatto 25 punti di capitale importanza per l’intera stagione. La domenica della MotoGP, tuttavia, sarà aperta dal warm-up, che scatterà alle ore 9.40.

Credit: MotoGP.com Press