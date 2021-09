MotoGP su TV8, GP San Marino 2021: orari, programma, diretta gara Misano in chiaro

La giornata odierna di domenica 19 settembre vedrà andare in scena il Gran Premio di San Marino, quattordicesimo round del Motomondiale 2021. In MotoGP tutti sono all’inseguimento di Fabio Quartararo che, nonostante il mezzo passo falso di Aragon, mantiene 53 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia e 57 su Joan Mir, ovvero gli unici due avversari che hanno ancora una minima chance di impensierirlo. Va rimarcato come oggi nella top-class ci sarà il ritorno in gara di Franco Morbidelli e di Andrea Dovizioso, rispettivamente dopo 3 e 10 mesi di assenza (generata da ragioni completamente diverse).

In Moto2 l’australiano Remy Gardner deve badare a difedersi solo dal compagno di squadra Raul Fernandez, ora a 39 lunghezze di ritardo. Ormai fuorigioco, invece, Marco Bezzecchi, che visto il ritiro di Aragon è sprofondato a -72. Infine in Moto3 Pedro Acosta mantiene 46 punti di vantaggio su Sergio Garcìa, avvicinato però dagli italiani Dennis Foggia e Romano Fenati.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro dei warm-up.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta le gare e i warm-up di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Le dirette saranno disponibili anche su TV8.it.

GP SAN MARINO 2021 MOTOGP IN TV

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

10.00 MotoE, GARA I (Differita)

11.00 Moto3, GARA (Diretta)

12.20 Moto2, GARA (Diretta)

14.00 MotoGP, GARA (Diretta)

15.30 Moto2, GARA II (Diretta)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

8.20-8.40 Moto3, warm-up

8.50-9.10 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

15.30 MotoE GARA 2

