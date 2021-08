Qual è il medagliere totale delle Olimpiadi di Tokyo 2021? Ovvero, qual è la classifica per somma di medaglie? Si tratta della graduatoria che prende in considerazione tutti i podi ottenuti ai Giochi, indipendentemente dal tipo di metallo: i bronzi e gli argenti hanno lo stesso valore degli ori, a differenza di quello che accade nel medagliere dei titoli che prende in considerazione i titoli come primo criterio.

In questo modi Paesi che faticano a salire sul gradino più alto del podio ma riescono a entrare in top-3 con più continuità occupano le posizioni di vertice. L’Italia sta faticando a trionfare, ma è già in doppia cifra in termini di medaglie e infatti occupa il settimo posto nel medagliere totale delle Olimpiadi di Tokyo 2021.

IL MEDAGLIERE TRADIZIONALE DELLE OLIMPIADI

MEDAGLIERE TOTALE OLIMPIADI TOKYO 2020

# Paese Totale 1 USA 59 2 Cina 51 3 ROC 44 4 Gran Bretagna 32 5 Australia 31 5 Giappone 31 7 Italia 27 8 Francia 21 9 Germania 19 10 Corea del Sud 17 10 Paesi Bassi 17 12 Canada 14 13 Svizzera 12 14 Nuova Zelanda 11 15 Brasile 10 15 Cina Taipei 10 17 Repubblica Ceca 8 18 Croazia 7 18 Spagna 7 20 Ucraina 6 20 Ungheria 6 22 Austria 5 22 Georgia 5 24 Danimarca 4 24 Romania 4 24 Serbia 4 24 Slovenia 4 24 Svezia 4 24 Venezuela 4 30 Belgio 3 30 Colombia 3 30 Giamaica 3 30 Hong Kong 3 30 Indonesia 3 30 Irlanda 3 30 Israele 3 30 Kazakistan 3 30 Messico 3 30 Mongolia 3 30 Norvegia 3 30 Slovacchia 3 30 Sudafrica 3 30 Turchia 3 44 Azerbaigian 2 44 Bielorussia 2 44 Cuba 2 44 Ecuador 2 44 Egitto 2 44 Estonia 2 44 India 2 44 Isole Figi 2 44 Kosovo 2 44 Polonia 2 44 Portogallo 2 44 Qatar 2 44 Repubblica Dominicana 2 44 San Marino 2 44 Tunisia 2 44 Uganda 2 44 Uzbekistan 2 61 Argentina 1 61 Bermuda 1 61 Bulgaria 1 61 Costa d’Avorio 1 61 Etiopia 1 61 Filippine 1 61 Finlandia 1 61 Giordania 1 61 Grecia 1 61 Iran 1 61 Kuwait 1 61 Lettonia 1 61 Malesia 1 61 Nord Macedonia 1 61 Thailandia 1 61 Turkmenistan 1 # Totale 566

