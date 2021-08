Karch Kiraly nella leggenda: Campione Olimpico da giocatore e allenatore, in 2 sport diversi! Il Dio del volley

Karch Kiraly ha scritto una pagina leggendaria di sport, ha scolpito perennemente il suo nome non solo nella storia della pallavolo ma dell’universo agonistico tout court. Lo statunitense ha infatti trascinato la Nazionale USA di volley femminile verso la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ha messo le mani sul suo primo titolo a cinque cerchi da allenatore, dopo che ne aveva vinti tre da giocatore.

Attenzione, però, perché i suoi trionfi in campo sono stati ottenuti in due sport differenti: nel volley indoor a Los Angeles 1984 e Seoul 1988, nel beach volley ad Atlanta 1996. Quattro sigilli olimpici in due vesti e in due discipline diverse, qualcosa di mai realizzato in passato e che appare difficilmente eguagliabile in un prossimo futuro.

Il 60enne nativo del Michigan è un’icona della pallavolo e nel 2001 è stato premiato anche come miglior pallavolista del XX secolo insieme a Lorenzo Bernardi. Ha militato anche in Italia, indossando la casacca di Ravenna, con cui ha conquistato, tra le altre cose, lo scudetto nel 1991 e la Coppa Campioni nel 1992. Da tecnico, sempre sulla panchina a stelle e strisce, vinse anche il Mondiale 2018 disputato in Italia, diventando la quarta persona a trionfare a livello iridato sia da allenatore che da giocatore (nel 1986).

