Vuelta a España 2021: non si muove nessuno in gruppo. Roglic sempre più favorito per il terzo titolo

Anche la seconda settimana della Vuelta a España 2021 si conclude senza sussulti. Nella giornata di Rafal Majka, la quindicesima tappa ha visto il gruppo gestirsi sin dall’inizio, con il solo Adam Yates che ha provato a smuovere le acque (senza neanche troppa convinzione) negli ultimi chilometri.

Resta in Maglia Rossa uno strepitoso Odd Christian Eiking che ora inizia davvero a sognare: il norvegese infatti giorno dopo giorno continua a mantenere il simbolo del primato agguantato dopo una fuga bidone e, se non dovessero esserci attacchi seri, potrebbe addirittura ambire al podio, così come il suo compagno di azione Guillaume Martin.

Il vero e proprio favorito per il titolo, sarebbe il suo terzo consecutivo, è però Primoz Roglic. Lo sloveno appare in assoluto controllo e, vista la cronometro conclusiva, il distacco di 1’36” dal leader non è assolutamente una preoccupazione: il campione olimpico in carica della specialità può infatti infliggere gap molto ampi a tutti i rivali.

E gli altri? Continuano a stare a guardare. La Movistar ha una coppia formata da Enric Mas e Miguel Angel Lopez che potrebbe fare molto bene, viste le dimostrazioni varie arrivate in salita. Lo spagnolo oggi è rimasto a ruota di Roglic e il suo commento all’arrivo è stato chiaro: “Il percorso oggi non era dei migliori per provare a dare battaglia che in molti si aspettavano”.

