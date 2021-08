Dopo alcuni giorni da incubo, ove ha sofferto a causa di problemi intestinali, oggi, alla Vuelta a España 2021, si è rivisto Fabio Aru. Il sardo ha provato ad andare in fuga nell’odierna Navalmoral de la Mata – El Barraco, ma non è riuscito a ottenere i risultati sperati.

Ad Aru, ora, resta solo l’ultima settimana per provare qualcosa. L’ultima settimana della Vuelta e della sua carriera. Il sardo, che ormai è totalmente fuori classifica, vuole lasciare il ciclismo nei migliore dei modi e l’atto conclusivo del grande giro spagnolo, in effetti, gli offre parecchie occasioni.

Da martedì a sabato, infatti, sono in programma tappe in cui, potenzialmente, la fuga potrebbe andare al traguardo. Il problema, per il Cavaliere dei Quattro Mori, è che sarà complicato, dopo i problemi fisici, ritrovare il colpo di pedale che gli aveva permesso di concludere la Vuelta a Burgos al secondo posto.

Inoltre, le concorrenza non manca. Come abbiamo visto negli ultimi due giorni, sono tantissimi i corridori che vogliono andare in fuga e tra essi ci sono atleti, come ad esempio Romain Bardet o Damiano Caruso, che, allo stato attuale delle cose, hanno qualcosa in più, rispetto al sardo, in salita.

Foto: LPS