Impresa bellissima per Rafal Majka nella quindicesima tappa della Vuelta a España 2021. Il polacco della UAE Team Emirates torna al successo dopo quattro anni, e lo fa proprio dove aveva ottenuto l’ultima vittoria. Nel 2017 fu a Sierra de la Pandera, mentre oggi si è imposto da solo a El Barraco.

Gara tutta all’attacco per Majka, che ha accelerato sulla prima salita di giornata, l’Alto de la Centenera, assieme a Maxim Van Gils (Lotto-Soudal) e Fabio Aru (Qhubeka-Nexthash). I due compagni di fuga non sono riusciti a mantenere il ritmo del polacco, che è rimasto da solo a 88 chilometri dal traguardo e non si è mai voltato indietro, tenendo alle spalle gli immediati inseguitori.

Una fuga che Majka ha cercato sin dai primissimi chilometri di corsa: “A volte devi provarci, devi essere necessariamente coraggioso. Volevo assolutamente andare in fuga, ho provato a buttarmici sin dall’inizio della frazione e alla fine sono riuscito a vincere“.

Il polacco dedica questo successo ad una persona speciale, suo padre, venuto a mancare a causa del Covid-19: “Ho vinto per lui, per i miei figli. Questa stagione fino ad ora non è stata positiva, soprattutto da quando mio padre ci ha lasciato. Ma ringrazio la squadra per il lavoro fatto“.

Foto: LaPresse