In questi giorni sembra essere cambiato lo stato di forma di Giulio Ciccone alla Vuelta a España 2021. Un netto crescendo di prestazioni per l’abruzzese che ha provato più volte a farsi vedere in salita.

Nella quindicesima frazione, quella che anticipa il giorno di riposo, con l’arrivo in cima ad El Barraco, il capitano della Trek-Segafredo ha agguantato un’eccellente quinta piazza, andando a regolare in volata il gruppo dei migliori.

Le sue parole all’arrivo riportate da Spaziociclismo: “Il feeling di questo duro weekend è stato buono, sono stato bene e questo mi conforta in vista della terza settimana. Avevo in testa di guadagnare un po’ di tempo sui diretti concorrenti, di provare a scalare qualche posizione in classifica, ma sia ieri che oggi la corsa non si è prestata ad azioni importanti”.

Prosegue: “Come squadra oggi ci eravamo preparati all’eventualità, con Brambilla e Lopez davanti a farmi d’appoggio, ma la tappa è stata molto controllata tra gli uomini di classifica. Dopo il giorno di riposo ci aspettano comunque tappe durissime, l’obiettivo sarà riprovarci”.

Foto: Lapresse