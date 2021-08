Odd Christian Eiking ha chiuso la seconda settimana della Vuelta a España 2021 da leader della classifica generale. Il corridore dell’Intermarché-Wanty è sopravvissuto anche all’odierna Navalmoral de la Mata – El Barraco. Eiking, ora, inizierà la terza settimana con 54″ di vantaggio sui Guillaume Martin e 1’36” sul grande favorito per il successo finale Primoz Roglic.

Il norvegese, adesso, ha serie chance di concludere il grande giro spagnolo in top-10. Le salite, nella terza settimana, non mancano, ma Eiking sta andando molto forte e gli basterà non crollare totalmente. Al momento, infatti, il suo vantaggio sul decimo, l’austriaco Felix Grossschartner, è addirittura di 5’31”.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Eiking al termine della frazione odierna: “È stata una giornata davvero difficile, la tappa era davvero lunga, ma devo dire che la mia squadra mi ha dato una grossa mano. Senza di loro, oggi, forse non avrei tenuto la maglia rossa. Gli devo un grande grazie. Ho controllato i miei due principali rivali, Guillaume Martin e Primoz Roglic, per non lasciare loro del tempo. È stato un finale piuttosto difficile, ma una volta superata l’ultima salita, sapevo di essere al sicuro“.

Foto: Lapresse