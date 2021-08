LIVE Vuelta a España 2021, sesta tappa in DIRETTA: Cort Nielsen trionfa davanti a Roglic. Terzo Andrea Bagioli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La classifica generale dopo la frazione di oggi:

01 1 [SLO] Primoz Roglic Jumbo-Visma 21:04:49

02 2 [ESP] Enric Mas Movistar Team + 25

03 2 [COL] Miguel Ángel López Movistar Team + 36

04 2 [ESP] Alejandro Valverde Movistar Team + 41

05 3 [COL] Egan Bernal INEOS Grenadiers + 41

06 5 [RUS] Aleksandr Vlasov Astana-Premier Tech + 53

07 – [ITA] Giulio Ciccone Trek-Segafredo + 58

08 5 [FRA] Lilian Calmejane AG2R Citroën Team + 01:04

09 – [ESP] Mikel Landa Bahrain Victorious + 01:12

10 2 [ITA] Fabio Aru Team Qhubeka NextHash + 01:17

11 3 [GBR] Adam Yates INEOS Grenadiers + 01:22

12 3 [SLO] Jan Polanc UAE Team Emirates + 01:42

13 3 [ESP] Antonio Soto Euskaltel-Euskadi + 01:55

14 3 [ESP] Juan Pedro Lopez Trek-Segafredo + 02:05

15 11 [AUT] Felix Großschartner BORA-hansgrohe + 02:09

16 9 [ESP] David De La Cruz UAE Team Emirates + 02:14

17 5 [ECU] Richard Carapaz INEOS Grenadiers + 02:18

18 6 [RSA] Louis Meintjes Intermarché-Wanty-Gobert + 02:19

19 1 [AUT] Tobias Bayer Alpecin-Fenix + 02:38

20 10 [FRA] Clément Champoussin AG2R Citroën Team + 02:44

21 – [UKR] Mark Padun Bahrain Victorious + 02:45

22 6 [ECU] Jefferson Cepeda Caja Rural-Seguros RGA + 02:54

23 9 [FRA] Rudy Molard Groupama-FDJ + 02:57

24 9 [AUS] Jack Haig Bahrain Victorious + 03:06

25 4 [USA] Sepp Kuss Jumbo-Visma + 03:16

26 10 [FRA] Geoffrey Bouchard AG2R Citroën Team + 03:31

27 11 [ESP] Luis León Sánchez Astana-Premier Tech + 03:39

28 27 [ITA] Andrea Bagioli Deceuninck-Quick Step + 04:58

29 22 [FRA] Guillaume Martin Cofidis + 05:04

30 27 [AUS] Lucas Hamilton Team BikeExchange + 06:48

L’ordine d’arrivo della frazione di oggi

01 Magnus Cort EF Education-NIPPO 03:30:53

02 Primoz Roglic Jumbo-Visma + 00

03 Andrea Bagioli Deceuninck-Quick Step + 02

04 Aleksandr Vlasov Astana-Premier Tech + 04

05 Enric Mas Movistar Team + 04

06 Michael Matthews Team BikeExchange + 06

07 Egan Bernal INEOS Grenadiers + 08

08 Alejandro Valverde Movistar Team + 08

09 Miguel Ángel López Movistar Team + 09

10 Felix Großschartner BORA-hansgrohe + 16

11 David De La Cruz UAE Team Emirates + 21

12 Giulio Ciccone Trek-Segafredo + 25

13 Adam Yates INEOS Grenadiers + 25

14 Jan Polanc UAE Team Emirates + 27

15 Alex Aranburu Astana-Premier Tech + 27

16 Fabio Aru Team Qhubeka NextHash + 27

17 Andreas Kron Lotto Soudal + 27 12

18 Louis Meintjes Intermarché-Wanty-Gobert + 27

19 Mikel Landa Bahrain Victorious + 27

20 Richard Carapaz INEOS Grenadiers + 27

21 Clément Champoussin AG2R Citroën Team + 27

22 Rudy Molard Groupama-FDJ + 27 7

23 Juan Pedro Lopez Trek-Segafredo + 33

24 Michael Storer Team DSM + 34

25 Jack Haig Bahrain Victorious + 34

26 Antonio Soto Euskaltel-Euskadi + 34

27 Jefferson Cepeda Caja Rural-Seguros RGA + 40

28 Geoffrey Bouchard AG2R Citroën Team + 47

29 Sergio Martin Caja Rural-Seguros RGA + 47

30 Lucas Hamilton Team BikeExchange + 50

31 Maxim Van Gils Lotto Soudal + 50

32 Guillaume Martin Cofidis + 50

33 Sergio Henao Team Qhubeka NextHash + 50

34 Nicolas Prodhomme AG2R Citroën Team + 53

35 Tobias Bayer Alpecin-Fenix + 53

36 Lilian Calmejane AG2R Citroën Team + 53

37 Luis León Sánchez Astana-Premier Tech + 53

38 Mark Padun Bahrain Victorious + 59

39 Sepp Kuss Jumbo-Visma + 01:00

17.26 Molto molto bene Andrea Bagioli, l’ultimo a mollare la ruota di Roglic.

17.25 E Roglic guadagna e non poco su tutti i rivali con il minimo sforzo.

17.25 CORT NIELSEN SU ROGLIC!

17.24 Ora parte Roglic!

17.23 500 metri per Cort!

17.23 Cort Nielsen da solo in testa. Dietro tira Matthews.

17.22 Ci provano i Movistar ora, ultimo chilometro!

17.22 Cort Nielsen prova ad andare da solo.

17.21 Gruppo spezzato dalla Ineos. 1,5 chilometri al traguardo. Solo 10″ per i fuggitivi.

17.20 Forcing pazzesco della Ineos.

17.19 Inizia lo strappo finale, 27″ per i fuggitivi sul gruppo.

17.17 Ora arriva la Ineos a tirare.

17.16 Ultimi quattro chilometri. 43″ per i fuggitivi.

17.15 Ultimi cinque chilometri. Il gruppo deve recuperare 10″ al chilometro ai battistrada. Non sarà facile.

17.13 Ora il ritmo in gruppo è un filo calato. 6 chilometri alla meta, 52″ per i battistrada.

17.12 Sette chilometri al traguardo, cinque allo strappo. Ancora 54″ per i fuggutivi.

17.10 Carthy sta per rientrare. 8 chilometri all’arrivo, i fuggitivi hanno un minuto esatto sul gruppo.

17.08 Ultimi 10 chilometri. I fuggitivi hanno 1’05” sul gruppo. Ora il vento è contrario.

17.07 La Deceuninck-Quick Step di Bagioli sta facendo soffrire tutto il resto del gruppo.

17.06 Il gruppo è allungatissimo.

17.06 Attenzione nuovamente ai ventagli. Carthy non ce la fa a rientrare.

17.05 Hugh Carthy deve avere avuto un problema meccanico e sta rientrando ora sul gruppo maglia rossa.

17.04 La Movistar tira fortissimo per Valverde ora.

17.01 Mancano 15 chilometri all’arrivo. 1’36” il vantaggio dei fuggitivi.

16.59 Magnus Cort è il più attivo nel gruppo di testa, sta lavorando tantissimo. Il danese ci crede.

16.57 Ricordiamo che all’attacco ci sono Jetse Bol (Burgos-BH), Magnus Cort (EF Education Nippo), Bert Jan Lindeman (Team Qhubeka NextHash), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Ryan Gibbons (UAE Team Emirates).

16.54 Non sarà facile riprendere la fuga dato che mancano appena 21 chilometri al traguardo.

16.53 Scende ora sotto i due minuti il vantaggio dei battistrada.

16.47 Ora rientrano tutti, anche Kenny Elissonde.

16.46 Il gruppo è a 2’10” dai primi. Ora potrebbero tranquilizzarsi un attimo.

16.44 Alcunni si stanno accodando ai primi, ma non Elissonde che è visibilmente in difficoltà.

16.43 Ci sono 50 metri tra i due gruppi, 30 chilometri all’arrivo.

16.42 La Movistar ha preso in mano le operazioni. Questo è il momento di rientrare per il gruppo maglia roja, ora c’è vento contrario, ma tra poco girerà di nuovo.

16.41 Ciccone e i Trek, però, sono ancora dietro.

16.40 Da dietro stanno rientrando, però.

16.39 Movistar e Jumbo sembrano voler collaborare con la Ineos.

16.38 PERICOLO VENTAGLI! La Ineos sta distruggendo il gruppo, Movistar e Jumbo-Visma, però, non si sono fatte sorprendere.

16.36 Sarà un bel braccio di ferro tra gruppo e battistrada.

16.33 Ricordiamo che all’attacco ci sono Jetse Bol (Burgos-BH), Magnus Cort (EF Education Nippo), Bert Jan Lindeman (Team Qhubeka NextHash), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Ryan Gibbons (UAE Team Emirates).

16.30 Siamo entrati negli ultimi 40 chilometri.

16.28 Il vantaggio dei fuggitivi è tornato a 3’20”.

16.24 Ora la BikeExchange ha smesso di tirare e davanti hanno riguadagnato qualcosa.

16.17 C’è stata una caduta in gruppo. E’ finito a terra un corridore della BikeExchange. Mancano 50 chilometri al traguardo.

16.13 Lavora solo la BikeExchange in gruppo. Gli australiani, però, continuano a recuperare.

16.10 Ricordiamo che all’attacco ci sono Jetse Bol (Burgos-BH), Magnus Cort (EF Education Nippo), Bert Jan Lindeman (Team Qhubeka NextHash), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Ryan Gibbons (UAE Team Emirates).

16.07 Il vantaggio dei fuggitivi scende a 3’30”.

16.01 61 chilometri al traguardo.

15.56 Immagini degli attaccanti:

15.53 Prosegue il lungo inseguimento della Bike-Exchange che ha preso in mano la responsabilità di inseguire i fuggitivi.

15.50 Margine che continua a scendere, siamo vicini ai 5′.

15.47 Ricordiamo che all’attacco ci sono Jetse Bol (Burgos-BH), Magnus Cort (EF Education Nippo), Bert Jan Lindeman (Team Qhubeka NextHash), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Ryan Gibbons (UAE Team Emirates).

15.44 La Bike-Exchange continua a far sul serio, scende ulteriormente il vantaggio degli attaccanti.

15.41 Momento di rifornimento fisso per il plotone.

15.38 Netto cambio di ritmo in testa al gruppo attuato dalla compagine australiana, fila indiana nel plotone e vantaggio dei fuggitivi che scende.

15.35 80 chilometri all’arrivo.

15.32 Bike Exchange in forze in testa al gruppo: Matthews era tra i favoriti della vigilia e vuol far la tappa.

15.30 Sale ancora il vantaggio: 7′ per i cinque fuggitivi.

15.27 Assieme alla Trek-Segafredo schierata in testa al gruppo c’è anche un uomo della Bike Exchange per Michael Matthews.

15.24 90 chilometri all’arrivo.

15.21 Aumentato a 6′ il margine dei fuggitivi sul gruppo.

15.18 I cinque al comando sono Jetse Bol (Burgos-BH), Magnus Cort (EF Education Nippo), Bert Jan Lindeman (Team Qhubeka NextHash), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Ryan Gibbons (UAE Team Emirates).

15.15 Giustamente Niv si rialza e viene raggiunto dal gruppo.

15.13 Niv è invece a 3′ dalla vetta, con circa 1′ sul plotone.

15.11 I cinque al comando hanno già accumulato oltre 4′ sul gruppo.

15.08 Jetse Bol (Burgos-BH) è il più vicino in classifica generale, a oltre 9′ dalla Maglia Rossa. Guy Niv (Israel Start-Up Nation) sarebbe più vicino, a circa 5′, ma per lui difficile stare al vento per troppo tempo.

15.06 La Trek-Segafredo di Elissonde si è schierata in testa al gruppo, il plotone lascia andar via la fuga.

15.03 Guy Niv (Israel Start-Up Nation) sta provando a riportarsi in solitaria sui fuggitivi: difficilissimo per lui, quasi impossibile.

15.01 Ora il gruppo si è definitivamente fermato, va via la fuga di giornata.

14.58 Jetse Bol (Burgos-BH), Magnus Cort (EF Education Nippo) e Bert Jan Lindeman (Team Qhubeka NextHash) cercano di rientrare su Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Ryan Gibbons (UAE Team Emirates) al comando.

14.55 Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) prova a rientrare sui fuggitivi ma viene ripreso

14.52 Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Ryan Gibbons (UAE Team Emirates) ci provano dopo 43 km.

14.49 Niente da fare anche in questo caso il gruppo risponde. Il plotone torna compatto a 117 km dal traguardo.

14.46 La composizione del gruppo dei contrattaccanti: Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Andreas Kron (Lotto-Soudal), Michale Storer (Team DSM), Sergio Luis Henao (Team Qhubeka NextHash) e Matteo Trentin (UAE Team Emirates).

14.43 Alle spalle di Sénéchal allungano sul plotone ben sette corridori tra i quali anche Matteo Trentin.

14.40 Prova ad uscire dal gruppo Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step)

14.36 Prima parte di tappa corsa ad andatura molto elevata.

14.32 Niente da fare il gruppo torna contatto dopo 29 km, ripresi tutti gli attaccanti.

14.29 Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) prova l’attacco.

14.26 I due attaccanti portano a 40” il vantaggio sul plotone.

14.23 Diego Rudio (Burgos-BH) e Dimitri Claeys (Team Qhubeka NextHash) allungano ancora.

14.20 Caduta in gruppo diversi corridori coinvolti.

14.17 Diego Rubio (Burgos-BH) e Dimitri Claeys (Team Qhubeka NextHash) hanno attaccato.

14.14 Niente da fare anche in questo caso il gruppo reagisce e torna compatto.

14.11 Robert Stannard (Team BikeExchange) ci prova quando sono stati completati 13 km.

14.08 Bol ripreso dal gruppo.

14.05 Jetse Bol (Burgos-BH) è riuscito a guadagnare 11” sul gruppo dopo km 7.

14.00 Subito ritmo altissimo in testa al gruppo.

13.57 Partiti! Iniziata ufficialmente la sesta tappa della Vuelta.

13.55 Partenza leggermente ritardata per un problema tecnico per Enric Mas.

13.50 I corridori verso il chilometro 0.

13.45 A breve inizierà ufficialmente la sesta tappa della Vuelta.

13.40 Non è da escludere che arrivi nel finale anche un attacco da parte dei big Roglic e Landa su tutti.

13.35 In casa Italia i più attesi sono senza ombra di dubbio Giulio Ciccone e Fabio Aru.

13.30 Con ogni probabilità, infatti, sarà decisivo lo strappo di Alto de la Montana de Cullera.

13.25 Frazione quella odierna destinata ad accendersi nel finale.

13.20 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della sesta tappa della Vuelta a España.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della sesta tappa della Vuelta a España 2021. In programma oggi la Requena-Alto de la Montaña de Cullera di 158,3 chilometri condenserà tutte le emozioni nel finale. Difficilmente vedremo impegnati i big in corsa per la generale ma di certo c’è il terreno per un attacco di qualche finisseur.

La prima parte della tappa è abbastanza mossa senza però GPM. Dal chilometro 75 circa inizierà una lunghissima pianura che consentirà al gruppo di sviluppare un’altissima velocità. Dederminante l’ultimo strappo quello dell’Alto de la Montaña de Cullera. Si tratta di un’ascesa brevissima, lunga 1,9 km, ma con una pendenza media che sfiora il 9,5%.

Oltre ai big della classifica come Primoz Roglic, Enric Mas, Egan Bernal e Mikel Landa, attesa anche per i nostri Giulio Ciccone e Fabio Aru. Nel primo vero test in salita entrambi hanno ben figurato. Bisogna sottolineare che vista la lunghezza estremamente ridotta dell’ultima ascesa difficilmente ci saranno distacchi importanti. Curiosità anche per quello che riuscirà a fare la maglia roja.

Appuntamento alle 13.00 per non perdervi davvero nulla di questa frazione sin dalla partenza.

