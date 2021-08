Primoz Roglic torna in maglia rossa. Il ciclista della Jumbo-Visma ha messo a segno una spettacolare azione nel finale della sesta tappa della Vuelta a España 2021 che gli ha consentito di risalire in testa alla classifica generale. Lo sloveno è sembrato il più in palla tra gli uomini di classifica.

Il successo di tappa è andato a Cort Nielsen ma la maglia roja può ritenersi comunque soddisfatto non solo per i secondi guadagnati ma anche per la forza dimostrata. “Non sono affatto deluso, Magnus è stato il più forte – ha dichiarato Roglic – Aveva un’ottima gamba e sicuramente ha meritato la vittoria”.

Roglic ha confermato nel post gara che l’obiettivo odierno non era il successo di tappa ma testare la condizione fisica a caccia delle giuste sensazioni:”Quanto a me, non puntavo tanto al successo. Prima di tutto, volevo stare al sicuro, fuori dai guai e poi provare a godermi questa salita. Alla fine avevo buone gambe e ho fatto un piccolo sprint”.

Foto: LaPresse