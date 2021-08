Andrea Bagioli è stato uno dei grandi protagonisti della sesta tappa della Vuelta a España 2021. L’azzurro sullo strappo finale dell’Alto de la Montaña de Cullera ha provato con grande coraggio a tenere le ruote di Primoz Roglic chiudendo a soli 2” dal campione sloveno.

Nonostante tutto una prestazione da incorniciare per il 22enne nativo di Aosta, che può ritenersi soddisfatto del risultato ottenuto, come lui stesso ha testimoniato ai microfoni di Eurosport nel post gara: “La squadra è stata perfetta. I miei compagni mi hanno portato ai piedi dell’ultima salita in posizione ottimale. Sono veramente soddisfatto del podio“.

La vittoria di tappa è andata Magnus Cort Nielsen che, nonostante sia stato in fuga per tutto il giorno, è stato bravo a gestire il vantaggio nel finale. Alle sue spalle Roglic e, come detto, Bagioli, i quali hanno visto sfumare il trionfo per pochi secondi.

“Roglic è stato il più forte. Ho provato a tenere le sue ruote. Cort Nielsen è stato in fuga tutto il giorno e nel finale è stato bravissimo“, questa la lucida analisi del ciclista azzurro al termine della tappa di oggi.

Foto: © Sigrid Eggers | Deceuninck – Quick-Step Cycling Team