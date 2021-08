Egan Bernal e il suo Team Ineos, oggi, hanno provato ad affondare il colpo sull’Alto de Cullera, sede d’arrivo della sesta frazione della Vuelta a España 2021. L’azione del colombiano e della sua squadra, però, non ha pagato i dividendi che essi si aspettavano. In vetta alla salita, oltretutto, Primoz Roglic, tornato leader della classifica generale, ha accelerato e si è levato di ruota tutti gli avversari, incluso Bernal.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Bernal dopo la frazione odierna: “E’ stata una tappa molto complicata e c’era grande nervosismo in gruppo per via del vento. Nel finale avevamo l’opportunità di provare a vincere e, ovviamente, abbiamo tentato di coglierla. Jhonatan Narvaez ha fatto un forcing incredibile a inizio salita e anche io ho fatto fatica a seguirlo. Forse abbiamo commesso qualche piccolo errore, ma sono contento di come è andata oggi“.



Domani la Vuelta ha in programma una frazione ben più dura di quale odierna, la quale termina in vetta al Balcon de Alicante, erta i cui ultimi chilometri sono durissimi. Il distacco di Bernal da Roglic, in questo momento, è di 41″ e il colombiano dovrà cercare, se possibile, di recuperare sin da subito, dato che lo sloveno ha dalla sua la cronometro finale e, come abbiamo visto anche oggi, può pure raccogliere secondi di abbuono qua e là.

Foto: Lapresse