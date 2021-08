LIVE Italia-Croazia, Europei volley donne in DIRETTA: orario e canale tv in chiaro. Scontro diretto cruciale per evitare la Serbia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, match valido per la quarta giornata dei gironi preliminari degli Europei di volley femminili 2021. La rassegna continentale è ormai entrata nel vivo e il cammino della nazionale di Mazzanti è proseguita finora senza sconfitte, con l’obiettivo fisso al podio. La partita, in programma al Palasport di Zadar, inizierà alle 21 e sarà trasmessa in diretta sia su Rai2 e di DAZN: la proposta Rai è gratis e in chiaro, quella di DAZN è riservata agli abbonati via streaming.

Dopo le prime tre vittorie, Sylla e compagne vanno alla ricerca della vittoria decisiva per il primo posto nel girone contro le padrone di casa della Croazia: entrambe le squadre arrivano a questa sfida senza sconfitte e si giocano moltissimo in questa partita. A qualificarsi per gli ottavi di finale saranno le prime quattro squadre di ogni girone, per l’Italia sarà importante concludere la Pool C in testa per evitare accoppiamenti ostici almeno negli ottavi di finale. La partita di oggi è molto importante anche perchè la prima del girone potrà evitare fino alla eventuale finale la Serbia, formazione campione del mondo, bronzo olimpico a Tokyo.

Diverse le conoscenze del campionato italiano che militano della capitale croata. Le centrali, ad esempio: Bozana Butigan è in forza dallo scorso anno all’Imoco Conegliano e ha giocato in Italia lo scorso anno anche Beta Dumancic, nelle file della Zanetti Bergamo, dopo le esperienze negli States, in Repubblica Ceca, Polonia e Germania. Matea Ikic, schiacciatrice, ha vissuto in Italia tutta la prima parte di carriera dal 2006 al 2010, tra Vicenza e Pavia, poi Polonia, di nuovo in Italia a Frosinone nel 2013, Ornavasso, Modena e Bolzano nel 2016/17. L’opposta Samanta Fabris, che gioca in Russia, ha costruito la sua brillante e prestigiosa carriera in Italia (due scudetti e una Supercoppa) con le maglie di Chieri, Modena, Novara, Casalmaggiore e Conegliano.L’alzatrice è Klara Peric del Mladost Zagabria, 23 anni. Ha giocato a Casalmaggiore nel 2016/17. In banda gioca anche Laura Milos. Il libero è Nikolina Bozicevic, attualmente in forza al Galati in Romania.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, match valido per la quarta giornata dei gironi preliminari degli Europei di volley femminili 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21! Diretta tv su Rai2 e DAZN.

