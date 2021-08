La Nazionale femminile di volley tira fuori gli artigli e sembra ridestarsi dopo la tremenda batosta subita alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Contro la Croazia è maturata la vittoria sinora più convincente agli Europei, un 3-0 secco e senza discussioni. Le azzurre hanno ritrovato una buona continuità in ricezione, Elena Pietrini e Paola Egonu in attacco si sono rivelate incontenibili, anche gli errori in battuta sono stati limitati. E’ chiaro che il paziente è ancora convalescente: si può fare ancora meglio sia a muro sia, soprattutto, nel fondamentale della difesa. Pesa tuttavia l’infortunio al ginocchio occorso a Sarah Fahr, la cui entità verrà stabilita nelle prossime ore.

Il primo posto nel girone C è praticamente certo, solo per la matematica occorrerà attendere il match di domani con la Svizzera, avversaria che non può in alcun modo impensierire la compagine del Bel Paese. A questo punto è già possibile proiettarsi sul tabellone ad eliminazione diretta, con l’ottavo dell’Italia previsto domenica 29 agosto (orario da definire).

La prima notizia: vincendo il girone, l’Italia è già certa di non incrociare la Serbia sino alla eventuale finalissima. Non è poco, se pensiamo che Boskovic e compagne hanno sempre fatto piangere le azzurre negli ultimi tre confronti diretti di peso: la finale dei Mondiali 2018, la semifinale degli Europei 2019 ed il recente quarto di finale alle Olimpiadi di Tokyo.

Agli ottavi la selezione tricolore, salvo sorprese, dovrebbe ritrovarsi di fronte la Francia (a meno che domani le transalpine non battano il Belgio e la Russia si arrenda alla Bosnia: più che improbabile). Sarà un match certamente abbordabile, l’Italia è superiore, ma non bisognerà sottovalutare le cugine d’Oltralpe, che hanno puntato su un gruppo molto giovane in vista di Parigi 2024. Non mancano tuttavia anche giocatrici di esperienza come Lucille Gicquel, opposto di riserva a Conegliano in A1, o la veterana Christina Bauer, centrale che nella prossima stagione militerà tra le fila di Perugia.

In caso di passaggio del turno, l’Italia si ritroverebbe una tra Croazia, già demolita nel girone eliminatorio, e Russia. La Nazionale dell’Est Europa si è presentata alla rassegna continentale priva di tante stelle che erano presenti alle Olimpiadi, su tutte Goncharova, Fetisova e Voronkova. Sergio Busato ha puntato su un gruppo molto giovane, che da un lato pecca di esperienza, come testimonia la sconfitta con il Belgio, ma al tempo stesso può esprimere a tratti una grande pallavolo: anche la favorita Serbia ne sa qualcosa, essendosi imposta solo al tie-break.

I quarti di finale saranno il vero e proprio crocevia dell’Europeo dell’Italia, l’ostacolo cruciale per approdare quantomeno in zona medaglie. A quel punto, in semifinale, dovrebbe profilarsi la Turchia di un altro italiano, Giovanni Guidetti, a meno che le anatoliche non inciampino in un passo falso contro una Polonia che, priva della stella Wolosz, sin qui non ha convinto. La sensazione è che il destino sia completamente nelle mani delle azzurre: se il livello prestazionale sarà il medesimo sfoderato contro la Croazia, allora l’obiettivo dell’atto conclusivo non appare una chimera; se torneranno invece gli strascichi dei fantasmi olimpici, allora questa Nazionale diventa fragile ed improvvisamente alla portata anche di avversarie inferiori.

Foto: Lapresse