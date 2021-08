Volley, questa è la vera Italia! Le azzurre schiantano 3-0 la Croazia, ma si infortuna Fahr

L’Italia supera con una prestazione sontuosa la Croazia (25-15 25-23 25-14) e conquista praticamente il primo posto nel Gruppo C degli Europei di volley femminile. Alle azzurre, infatti, basterà vincere un set nell’ultima partita contro la Svizzera, ultima nel girone, per conquistare matematicamente il primato. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno messo in campo tutto il meglio del proprio repertorio annichilendo le croate che dopo questa sconfitta restano comunque sicure della seconda piazza nel raggruppamento.

Assoluta protagonista del match Paola Egonu capace di mettere a referto ben 24 punti. Una prestazione super quella della 22enne nativa di Cittadella che è senza ombra di dubbio la stella di questa squadra. Ottima prova anche di Elena Pietrini che ha messo a segno 14 punti.

CRONACA DELLA PARTITA

Avvio di partita abbastanza equilibrato con Peric che con un tocco intelligente sulle mani del muro risponde alla pipe di Egonu (4-4). Le azzurre alzano il ritmo del proprio gioco e grazie a due ace di Pietrini e al muro di Fahr su Fabris allungano fino al 10-7. Nella fase centrale del parziale le ragazze di Mazzanti diventano incontenibili, con Egonu che si prende la scena mettendo a referto tre ace che uniti al muro di Chirichella portano il punteggio sul 19-9. A questo punto l’Italia inserisce il pilota automatico e si limita a controllare prima di chiudere 25-15.

Le azzurre partono bene anche nel secondo set con il monster block di Sylla che vale il 4-2 ma le croate rispondono con grande grinta riagganciando le avversarie con l’ace di Fabris (11-11). Le due squadre in questa fase si equivalgono e inizia un estenuante e intenso braccio di ferro. Egonu colpisce da zona due mentre Fabris risponde con un tocco vincente da zona quattro (17-17). Le ragazze di Mazzanti non riescono a trovare il break e il set si trascina alle battute finali in equilibrio (22-22). Decisiva la formidabile difesa delle azzurre capitalizzata da Sylla che vale il 24-22, preludio al 25-23 finale.

Ad inizio del terzo parziale veste i panni della protagonista Pietrini con due vincenti da zona quattro (7-3). In questa fase la Croazia è in balia del gioco delle azzurre che riescono a prendere il largo grazie alla solita Egonu e un’ispirata Chirichella (13-4). Purtroppo in questo momento arriva l’unica nota dolente della partita ovvero l’infortunio di Sarah Fahr che è costretta a lasciare il campo. La squadra di Mazzanti è praticamente inarrestabile con Danesi, Pietrini e Sylla sugli scudi (20-7). Nel finale l’Italia non deve fare altro che controllare prima di chiudere 25-14.

Foto: CEV