Volley, Italia-Croazia 3-0: le pagelle delle azzurre. Sprazzi di vera Egonu. Tornado Pietrini

ALESSIA ORRO 8: Lucidissima in regia. Smarca spesso e volentieri le sue attaccanti, sbaglia pochissime scelte ed è efficace anche in battuta. Lentamente sta prendendo possesso del timone di questa squadra.

PAOLA EGONU 8.5: Semplicemente devastante. Nel primo set è inarrestabile sia in attacco che in battuta, poi si placa un attimo nel secondo parziale ma si fa trovare pronta nella fase decisiva mettendo a terra palloni anche complicati e non sempre usando solo la potenza. Era la partita che ci voleva per far scoccare la scintilla. Forse anche la presenza di Fabris dall’altra parte le dà la spinta in più per giocare una grande partita: 66% in attacco, tre ace e due muri.

MIRIAM SYLLA: 6.5: E se alla fine avesse ragione Mazzanti ad insistere su di lei? In ricezione se la cava discretamente e il livello della battuta croata è superiore a quello delle Nazionali affrontate finora. In attacco fa ancora tanta fatica ma, come contro la Slovacchia, cresce alla distanza,. chiudendo comunque con un insoddisfacente 29%. E’ comunque nella partita con tante difese, 2 muri ed è anche più efficace con il servizio corto. Piccoli ma significativi passi avanti.

CRISTINA CHIRICHELLA 6.5: Non viene cercata con grande frequenza da Orro e non sempre si fa trovare pronta, soprattutto in fase punto. Attenta a muro dove piazza un solo vincente ma sporca diversi palloni, efficace al servizio.

ELENA PIETRINI 8.5: E’ lei la trascinatrice di questa Nazionale assieme a Paola Egonu. La sua partita si trasforma in uno show nel terzo set ma fin dal primo si fa trovare pronta in ricezione (chiude con il 58% di positività) ed è una spina nel fianco delle croate in attacco: 14 punti e 61%. Sul piatto della bilancia vanno anche tre ace e la grande attenzione in difesa.

SARAH FAHR 7: Che sfortuna! Nel momento migliore dell’Italia, nel terzo set, si procura un infortunio che la costringe a lasciare il campo. Speriamo di rivederla protagonista. Nel frattempo oggi svolge bene il suo compito con il 50% in attacco e un muro. In bocca al lupo!

MONICA DE GENNARO 7.5: Era una partita speciale e la gioca in modo speciale. Attenta in ricezione, anche se subisce un paio di ace. Efficace in difesa e precisa quando deve sostituire Orro in regia.

Foto Cev