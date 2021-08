LIVE Italia-Croazia 3-0, Europei volley donne in DIRETTA: le azzurre dominano le padrone di casa! Apprensione per Fahr

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.46: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani alle 20 per l’ultima sfida del girone contro la Svizzera. Grazie per averci seguito e buona serata!

22.45: per la Croazia solo Fabris in doppia cifra con 13 punti

22.43: 24 punti per Egonu, top scorer del match con il 66% di positività in attacco, 14 punti per Pietrini con il 64% in attacco e un’ottima ricezione

22.41: egonu ad altissimi livelli, Pietrini trascinatrice, bene Orro in regia. L’unica nota negativa è l’infortunio di Sarah Fahr che difficilmente potrà tornare in campo in questo Europeo. Dovrebbe essere un problema alla caviglia

22.39: Un’ora e mezzo di gioco e l’Italia si sbarazza delle padrone di casa della Croazia. per alcuni tratti abbiamo rivisto le azzurre spumeggianti di inizio Giochi. Avversaria sicuramente non al livello delle rivali di Tokyo ma serviva una prova convincente per far tornare la fiducia

25-14 Pietrini!!! Spettacolare finale con attacco in parallela dell’azzurra da zona 4. L’Italia vince 3-0 e conquista il primo posto del girone

24-14 Aceeeeeeeeeeeeee Gennariiiiiiiiiiiiii

23-14 Out l’attacco di Gennari

23-14 Errore al servizio Croazia

22-13 Il muro su Egonu

22-12 Fallo in palleggio di Peric

21-12 Ancora un ace di Buitigan. Parziale di 0-5

21-11 Mano out di Ikic da zona 2

21-10 Ace Butigan. Piccolo passaggio a vuoto delle azzurre

21-9 Errore di Sylla in attacco

21-8 Primo tempo di Butigan

21-7 Mano out di Sylla

20-7 Stavolta è vincente il pallonetto di Sylla

19-7 Primo tempo Danesi

18-7 Errore in pallonetto di Sylla

18-5 Aceeeeeeeeeeeeeeee Pietriniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

17-5 Murooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaaa

16-5 Il tocco di Egonu vincente

15-5 Vincente Egonu da zona 2

14-5 Vincente Fabris da zona 2

14-4 Errore di Kulic da zona 2

Sarah Fahr è costretta a lasciare il campo, entra Danesi

Infortunio per Sarah Fahr che resta a terra

13-4 Invasione Croazia

12-4 Pietrini strepitosa in diagonale da zona 4

11-4 Errore al servizio Croazia

10-4 Errore al servizio Italia

10-3 Fallo in palleggio di Fabris

9-3 Egonuuuuuuuuuuuu!!! Questa è l’Italia che ci piace!!! Fantastiche in difesa e Paola mette giù tutto da seconda linea

8-3 Aceeeeeeeeeeeeeee Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaa

7-3 Pietriniiiiiiiiiiii!!! Vincente la diagonale stretta da zona 4

6-3 Pietrini senza muro da zona 4!

5-3 errore al servizio Croazia

4-3 Out la fast di Chirichella

4-2 Pietriniiiiiiiiii!!! Devastante da zona 4 con il muro a uno

3-2 Vincente Egonu da zona 2

2-2 Il muro croato su Sylla

2-1 Mano out Egonu da zona 2

1-1 Mano out Ikic da zona 4

1-0 Primo tempo Fahr

25-23 Egonuuuuuuuuuuuuuuu!!! Decisivaaaaaaaaaa!!! Il pallonetto vincente da seconda linea dopo la grande battuta di Fabris. L’Italia è avanti 2-0

24-23 Errore al servizio Italia

24-22 Syllaaaaaaaaaaaaaaa!!! Sveglie in difesa e a muro le azzurre

23-22 Errore al servizio Croazia

22-22 Mano out di Fabris da zona 2

22-21 Mano out Egonu da zona 2

21-21 Errore al servizio Croazia

20-21 Out l’attacco di Sylla da zona 4

20-20 Errore di Egonu, continua l’elastico

20-19 Primo tempo Butigan

20-18 Egonuuuuuuuuuu vincente da zona 2!!!

19-18 Muroooooooooooo Egonuuuuuuuuuuu

18-18 Diagonale stretta di Pietrini da zona 4

17-18 Vincente il tocco di Fabris in zona 4. Azzurre in difficoltà in cambio palla

17-17 Vincente Fabris da zona 4

17-16 Errore al servizio Italia

17-15 Egonuuuuuuuuuuuu!!! Mano out da zona 2

16-15 La diagonale di Pietrini da zona 4!

15-15 Errore di Peric, regalo!

14-15 Ace Dumancic. Le azzurre si sono fermate…

14-14 La free ball di Peric

14-13 Vincente Fabris in pipe

14-12 La diagonale di Egonu da seconda linea!

13-12 Invasione Italia

13-11 La fast di Chirichella

12-11 La diagonale di Sylla da zona 4

11-11 Ace Fabris

11-10 Mano out di Fabris da zona 2

11-9 Egonu vincente da zona 2

10-9 Quarto errore consecutivo Italia in battuta.

10-8 La palla spinta di Egonu da zona 2

9-8 Terzo errore consecutivo Italia al servizio

9-7 Errore al servizio Croazia

8-7 Errore al servizio Italia

8-6 Primo tempo Fahr

7-6 Errore al servizio Italia

7-5 Invasione aerea Croazia

6-5 Invasione di Chirichella

6-4 Parallela vincente di Ikic da zona 4

6-3 Mano out di Egonu da seconda linea

5-3 Errore al servizio Croazia

4-3 Primo tempo Dumancic

4-2 Murooooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaaaa

3-2 Mano out di Fabris da zona 2

3-1 Gran botta di Egonu da zona 2! Stasera Paola è inarrestabile!

2-1 Out il pallonetto di Sylla

2-0 Primo attacco vincente di Sylla da zona 4 sulle mani alte del muro

1-0 Muroooooooooooo Egonuuuuuuuuuuu

25-15 Errore al servizio delle croate e una bella Italia si aggiudica il primo set nettamente. A fare la differenza è stata la battuta ma tutta la squadra sembra aver cambiato marcia. La prova del nove tra poco

24-15 Un po’ di confusione in casa azzurra. Mlinar attacca in modo vincente da zona 4

24-14 La diagonale vincente di Mlinar da zona 4

24-13 primo tempo di Fahr, brava Orro

23-13 Mano out di Pietrini da zona 4

22-13 Vincente il primo tempo di Fahr

21-13 Vincente Mlinar da zona 4

21-12 Pallonetto vincente, con l’aiuto della difesa croata, di Pietrini da zona 4

20-12 L’errore in appoggio di Sylla, Peric vince il contrasto con Orro

20-11 La fast di Chirichella

19-11 L’attacco vincente di Ikic da zona 4

19-10 Mano out di Fabris da zona 2

19-9 Invasione aerea di Peric

18-9 La free ball di Orro! Croazia in confusione

17-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! Devastante!!!!

16-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuu

15-9 Murooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaa

14-9 Aceeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuu

13-9 Mano out di Egonu da zona 2 sulle mani alte del muro

12-9 Out l’attacco di Fabris da zona 2

11-9 Primo tempo Butigan

11-8 Diagonale di Egonu da zona 2

10-8 Vincente Fabris da zona 4

10-7 Muroooooooooooooo Faaaaaaahr su Fabris

9-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pietriniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

8-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pietriniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

7-7 Errore al servizio Croazia

6-7 Vincente la parallela di Milos da zona 4

6-6 Out il primo tempo di Fahr

6-5 Diagonale vincente di Pietrini da zona 4

5-5 Out l’attacco di Egonu da seconda linea

5-4 Mano out di Pietrini da zona 4

4-4 Pipe di Egonu

3-4 Tocco vincente di Peric di seconda intenzione

3-3 Errore di Fabris al servizio

2-3 Il pallonetto di Milos disattenta la difesa

2-2 La diagonale potente di Egonu da zona 2

1-2 Mano out di Fabris da zona 2

1-1 L’attacco vincente di Fabris da zona 2

1-0 Il pallonetto di Egonu da zona 2

21.02: Per la Croazia in campo Peric-Fabris, Milos-Ikic in banda, Dumancin-Butigan, Sain libero

21.01: Inni nazionali

21.00: Tra le ex conoscenze del campionato italiano la più temuta è l’opposta Samanta Fabris, che gioca in Russia, ha costruito la sua brillante e prestigiosa carriera in Italia (due scudetti e una Supercoppa) con le maglie di Chieri, Modena, Novara, Casalmaggiore e Conegliano.

20.59: Qualche minuto di ritardo per l’inizio dell’incontro, come da programma. D’Odorico si schiera come libero e Parrocchiale come schiacciatrice. Potrebbe essere utilizzata a rinforzo della ricezione

20.58: In campo per l’Italia torna Sarah Fahr al centro in diagonale con Chrichella. per il resto tutto confermato: Orro-Egonu, Sylla-Pietrini e De Gennaro libero

20.57: Diverse le conoscenze del campionato italiano che militano della capitale croata. Le centrali, ad esempio: Bozana Butigan è in forza dallo scorso anno all’Imoco Conegliano e ha giocato in Italia lo scorso anno anche Beta Dumancic, nelle file della Zanetti Bergamo, dopo le esperienze negli States, in Repubblica Ceca, Polonia e Germania. Matea Ikic, schiacciatrice, ha vissuto in Italia tutta la prima parte di carriera

20.55: Tra i tanti motivi di questa partita c’è la sfida “in famiglia” tra Daniele Santarelli, allenatore della Croazia, e sua moglie, Moki De Gennaro, libero dell’Italia

20.53: La partita di oggi è molto importante anche perchè la prima del girone potrà evitare fino alla eventuale finale la Serbia, formazione campione del mondo, bronzo olimpico a Tokyo

20.50: A qualificarsi per gli ottavi di finale saranno le prime quattro squadre di ogni girone, per l’Italia, già certa della qualificazione, sarà importante concludere la Pool C in testa per evitare accoppiamenti ostici almeno negli ottavi e nei quarti di finale.

20.46: Dopo le prime tre vittorie, Sylla e compagne vanno alla ricerca del successo de per il primo posto nel girone contro le padrone di casa della Croazia: entrambe le squadre arrivano a questa sfida senza sconfitte e si giocano moltissimo in questa partita.

20.43: In corso le altre tre gare della serata: Bulgaria-Polonia 1-1, Ucraina-Romania 3-0 (appena conclusa), Serbia-Russia 1-0

20.40. Questi i risultati delle altre partite del pomeriggio: Spagna-Germania 3-0, Olanda-Svezia 3-0, Francia-Azerbaijan 3-1

20.36: Si è concluso il tie break. La Bielorussia ha sconfitto in rimonta 3-2 (20-25, 14-25, 25-16, 25-23, 25-12) l’Ungheria

20.32: Si sta giocando il tie break della sfida tra Bielorussia e Ungheria e dunque è probabile un lieve ritardo dell’inizio della partita

20.30: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Croazia, match valido per la quarta giornata dei gironi preliminari degli Europei di volley femminili 2021

Foto: CEV