LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 50 km di marcia, il francese Diniz in testa

22.56 Una trentina di secondi di vantaggio per il transalpino sul gruppo principale.

22.55 Passaggio al quinto chilometro, tempo di 23’58” per Diniz. Ritmo assai elevato.

22.53 Ora è Diniz che è passato in testa a dettare il ritmo. Il gruppo intanto si sta spaccando in due sotto la spinta dell’irlandese Boyce.

22.50 Allo scoccare del secondo giro, Yohann Diniz si è ricongiunto al cinese Luo. Gruppo a 31”. Agrusti, De Luca e Caporaso nel gruppone.

22.48 Dietro sono il canadese Dunfee, il tedesco Hilbert e l’australiano Cowley a dettare il ritmo

22.46 Yohann Diniz si avvicina sempre di più al cinese. SI sta per formare una coppia in testa.

22.42 Yohann Diniz si sta riportando su Luo Yadong. Nel gruppo spicca Marco De Luca, alla sua quarta Olimpiade.

22.42 Problemi per Hayato Katsuki, che ha dovuto fermarsi per un problema alle scarpe ed è costretto a rimontare dal fondo.

22.40 Chiuso il primo giro: Luo Yadong in 9.36, secondo Diniz a 14”, Bian a 16”, il gruppo a 21”. Agresti è diciassettesimo, Caporaso ventitreesimo.

22.39 Non accenna a rallentare Luo Yadong, Diniz ese dal gruppo e si mette a tirare per colmare il gap.

22.37 Si stacca il primo elemento dal gruppone: è lo slovacco Michal Morvay.

22.35 Luo Yadong lascia la compagnia di Bian e Katsuki e si mette a fare la lepre. Superato il primo chilometro.

22.34 Nelle prime posizioni del gruppo spicca il nostro Andrea Agrusti.

22.33 A fare l’andatura all’inizio sono il giapponese Katsuki e i cinesi Luo e Bian.

22.32 Tra i partecipanti c’è anche il francese Yohann Diniz, titolare del record del mondo in 3.32.33. Il 43enne è alla sua ultima gara in carriera.

22.31 PARTE LA 50 CHILOMETRI DI MARCIA VALIDA PER LE OLIMPIADI DI TOKYO!

22.30 Il favorito principale è Satoshi Maruo, titolare del miglior tempo in questo 2021: 3.38.41.

22.27 Manca pochissimo per la partenza da Sapporo. 59 gli atleti in lotta per le medaglie, circuito di due chilometri (lo stesso della 20 km) da ripetere 25 volte.

22.25 Ricordiamo che quella di oggi sarà l’ultima 50 chilometri di marcia della storia a cinque cerchi. Il CIO ha deciso lo scorso dicembre di cancellare la gara dal programma olimpico in favore di un nuovo evento misto.

22.20 Saranno tre gli italiani presenti in questa 50 chilometri: Marco De Luca, Andrea Agrusti e Teodorico Caporasio. Nessuno dei tre parte tra i favoriti.

22.15 Si comincia ad un orario davvero strano, alle 5.30 del mattino a Tokyo: il tutto è dovuto alle temperature altissime in Giappone e alla conseguente umidità, scegliendo così di far cominciare la gara molto presto per venire incontro alla salute degli atleti.

22.10 Giornata dove gli italiani potranno dire molto, ma si parte in primis con la 50 km di marcia, l’ultima della storia a cinque cerchi.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Ieri è stata un’altra grande giornata per l’atletica leggera azzurra con il successo di Massimo Stano nella 20 km di marcia che ha portato a tre gli ori di questa fortunata spedizione azzurra a Tokyo ma non è finita qui. Oggi ci attende un’altra giornata ricca di eventi in cui gli azzurri potranno dire la loro in pista e sulla strada.

Si parte questa sera alle 22.30 italiane (le 5.30 ora di Tokyo) con l’ultima 50 km della storia olimpica. Al via per gli azzurri Marco De Luca, Andrea Agrusti e Teodorico Caporasio. Oggettivamente limitate per gli italiani le possibilità che crescono invece per la 20 km di marcia femminile che vede al via i due bronzi azzurri alle ultime due edizioni dei Mondiali, Antonella Palmisano ed Eleonora Anna Giorgi e Valentina Trapletti.

Alle 12.50 scatta una attesissima penultima sessione di finali allo Stadio olimpico con le semifinali della 4×400 maschile con gli azzurri che puntano alla finale, la finale del giavellotto donne, la finale dei 5000 maschili, la finale dei 400 donne, la finale dei 1500 donne e le finali della 4×100 donne e della 4×100 uomini con Marcell Jacobs che torna in pista assieme a Tortu, Patta e Desalu, a caccia di un risultato di prestigio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della ottava giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Si comincia stasera alle 22.30 per poi proseguire domattina alle 9.30 ora italiana e poi dalle 12.50. Buon divertimento e buoni Giochi Olimpici a tutti!

