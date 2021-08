Italiani in gara Olimpiadi 6 agosto: programma, orari, tv e streaming. Gli azzurri sport per sport, minuto per minuto

Venerdì 6 agosto va in scena la quattordicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e si assegnano tante medaglie di questa rassegna a cinque cerchi. Si preannuncia grande spettacolo perché ci sarà da divertirsi con un’abbuffata di sport che soltanto i Giochi riescono a regalare. L’Italia spera di essere assoluta protagonista con tantissimi azzurri impegnati nelle rispettive gare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli eventi e gli italiani in gara venerdì 6 agosto alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

ITALIANI IN GARA VENERDÌ 6 AGOSTO OLIMPIADI TOKYO 2021

VENERDÌ 6 AGOSTO:

00.30 GOLF – Torneo femminile, terzo giro: Giulia Molinaro, Lucrezia Colombotto Rossi

03.00 KARATE – Kata maschile, turni preliminari e ranking round: Mattia Busato

75 kg maschile, turni preliminari: Luigi Busà

03.20 GINNASTICA RITMICA – All-around individuale, qualificazioni (prima suddivisione)

04.00 LOTTA – 74 kg maschile, ripescaggi: eventuale Frank Chamizo

97 kg maschile, turni preliminari: Abraham Conyedo

07.30 PENTATHLON – Gara femminile individuale: Elena Micheli, Alice Sotero

07.50 GINNASTICA RITMICA – All-around individuale, qualificazioni (seconda suddivisione)

08.30 CICLISMO SU PISTA – Madison femminile, finale (formazione da comunicare)

09.30 ATLETICA – 20 km di marcia femminile: Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti

10.00 KARATE – Kata maschile, finale: eventuale Mattia Busato

75 kg maschile, semifinali e finali: eventuale Luigi Busà

11.15 LOTTA – 74 kg maschile, finali: eventuale Frank Chamizo

12.30 NUOTO A SQUADRE – Gruppi, technical routine: Italia (Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Enrica Piccoli)

12.50 ATLETICA – Finali

4×100 maschile: Italia (Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Filippo Tortu)

Batterie

4×400 maschile: Italia (formazione da comunicare)

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

