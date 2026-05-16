LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA: debutto stagionale per Iapichino e Furlani!

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Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2026 in programma a Shanghai in Cina. La Diamond League 2026 prende il via da Shanghai/Keqiao e lo fa subito con un cast stellare. Sabato mattina, con inizio alle 11.20 italiane, il massimo circuito mondiale dell’atletica leggera inaugura una stagione che si preannuncia spettacolare e che accompagnerà gli appassionati fino alle Finals di Bruxelles di settembre. In Cina saranno già tanti i campioni olimpici e mondiali pronti a lanciare messaggi importanti in vista dell’estate, in un meeting che mette insieme velocità, mezzofondo, ostacoli e concorsi di altissimo livello.

L’Italia si presenta all’appuntamento cinese con due delle sue stelle più luminose del momento: Mattia Furlani e Larissa Iapichino, chiamati subito a confrontarsi con una concorrenza di livello mondiale. Grande attenzione soprattutto per Furlani, che guiderà il cast del salto in lungo maschile non Diamond League. Il campione del mondo indoor azzurro continua il suo percorso di crescita dopo un inverno da protagonista assoluto e a Shanghai troverà avversari di spessore come il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, bronzo mondiale indoor, il giamaicano Tajay Gayle, il vicecampione olimpico Wayne Pinnock e il cinese Shi Yuhao, bronzo mondiale a Tokyo. Per il talento laziale sarà un banco di prova significativo per iniziare a capire quale potrà essere il suo livello nella stagione all’aperto.

Nel lungo femminile occhi puntati invece su Larissa Iapichino, reduce da un inverno molto positivo e pronta a misurarsi contro alcune delle migliori specialiste mondiali. La statunitense Lex Brown arriva con il miglior accredito stagionale grazie al 7.07 saltato il mese scorso, un centimetro in più del personale ottenuto dalla fiorentina nel 2025. In gara anche la colombiana Natalia Linares, bronzo mondiale, e la statunitense Claire Bryant, campionessa mondiale indoor. Per Larissa sarà subito un confronto di altissimo profilo, utile anche per verificare la condizione in vista dei grandi appuntamenti estivi.

Tra gli uomini uno degli eventi più attesi sarà il debutto stagionale all’aperto di Armand Duplantis. Il fenomeno svedese del salto con l’asta, capace durante l’inverno di ritoccare ancora il record del mondo portandolo a 6.31, apre la sua campagna outdoor con l’obiettivo di dominare ancora il panorama internazionale. Il campione olimpico e mondiale dovrà però fare attenzione a rivali di alto livello come il greco Emmanouil Karalis, salito a 6.17 indoor, oltre agli esperti Sam Kendricks e Kurtis Marschall. Sul fronte della velocità femminile riflettori puntati sui 200 metri, dove andrà in scena una sfida dal sapore mondiale tra Shericka Jackson e Sha’Carri Richardson. La giamaicana, due volte campionessa del mondo del mezzo giro di pista, debutta stagionalmente nella specialità così come la statunitense, una delle grandi protagoniste della velocità mondiale. In gara anche Amy Hunt, Shaunae Miller-Uibo, Anavia Battle e Jenna Prandini, in una delle prove più spettacolari del meeting.

Di altissimo livello anche i 100 metri maschili, con Letsile Tebogo che sceglie la distanza più breve dopo il successo ottenuto con la 4×400 del Botswana alle World Relays. Il campione olimpico dei 200 metri sfiderà un cast pieno di uomini sotto i 10 secondi: Kenny Bednarek, Trayvon Bromell, Akani Simbine e l’australiano Lachlan Kennedy, autore recentemente di un notevole 9.96. Gli ostacoli offriranno subito sfide di qualità assoluta. Nei 100 ostacoli femminili si ritroveranno insieme le ultime grandi campionesse globali della specialità: Ditaji Kambundji, Masai Russell, Danielle Williams e la primatista mondiale Tobi Amusan, senza dimenticare Devynne Charlton, dominatrice indoor sui 60 ostacoli.

Nei 110 ostacoli maschili torna invece sotto i riflettori Cordell Tinch, esploso proprio a Shanghai un anno fa con il clamoroso 12.87 che lo portò al quarto posto delle liste mondiali di sempre. Il campione del mondo e vincitore della Diamond League ritroverà Orlando Bennett e il giapponese Rachid Muratake, autore di un eccellente 12.92 nel 2025. Molto attesa anche la prova sui 300 ostacoli maschili, distanza sempre più presente nei meeting internazionali. Karsten Warholm, primatista mondiale della specialità con 32.67, torna a gareggiare dopo il quinto posto iridato di Tokyo e dovrà subito affrontare avversari di altissimo profilo come Alison dos Santos, Kyron McMaster e Trevor Bassitt. Nel mezzofondo femminile fa il suo esordio stagionale Faith Kipyegon. La fuoriclasse keniana correrà i 5000 metri non Diamond League, distanza nella quale conquistò il titolo mondiale nel 2023 completando la storica doppietta con i 1500. La campionessa olimpica e mondiale continua a dominare il mezzofondo internazionale e punta a lasciare subito il segno anche in Cina. Contro di lei ci saranno Medina Eisa, Marta Alemayo e Hirut Meshesha.

Sui 1500 femminili spazio anche all’australiana Jess Hull, argento olimpico dietro alla stessa Kipyegon, oltre a Dorcus Ewoi e Tsige Duguma, vicecampionessa olimpica degli 800. Tra gli uomini il keniano Timothy Cheruiyot salirà di distanza nei 3000 metri affrontando connazionali del calibro di Jacob Krop, Edwin Kurgat e Reynold Cheruiyot, oltre allo svedese Andreas Almgren, bronzo mondiale dei 10.000. Molto interessante anche il disco maschile, forse il concorso tecnicamente più ricco dell’intero meeting. Daniel Stahl, tre volte campione del mondo, se la vedrà con il campione olimpico Roje Stona, con Kristjan Ceh e con gli statunitensi Matt Denny e Steven Richter, entrambi già capaci di superare i 74 metri in questa stagione. Nel peso femminile sarà invece sfida tra alcune delle migliori specialiste del mondo: Chase Jackson, Sarah Mitton, Jessica Schilder e la campionessa olimpica Yemisi Ogunleye.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2026 in programma a Shanghai in Cina, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 11.20. Buon divertimento!