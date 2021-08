Il conto alla rovescia sta per scadere. Domani, martedì 3 agosto (ore 10.00 italiane) la Nazionale italiana di volley maschile affronterà l’Argentina nel match valido per i quarti di finale del torneo olimpico a Tokyo.

Dopo aver concluso nella Pool A al secondo posto, collezionando quattro vittorie contro Canada, Giappone, Iran e Venezuela e perdendo solo contro la Polonia, la formazione del Bel Paese è chiamata alla prima sfida dentro-fuori in cui non saranno ammessi errori. Un incontro importante che, in caso di vittoria, metterà la Nazionale nella condizione di giocarsi le medaglie a Cinque Cerchi.

Ivan Zaytsev e compagni sono chiamati a un match sicuramente non semplice con una formazione che annovera tra le sue fila giocatori di esperienza e qualità come Luciano De Cecco e Facundo Conte. Servirà dunque una prova consistenza per dar seguito alla propria avventura in Giappone e regalarsi qualcosa di speciale.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Argentina, quarto di finale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

ITALIA-ARGENTINA, QUARTI DI FINALE OLIMPIADI: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

10.00 Italia-Argentina

ITALIA-ARGENTINA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player, DAZN.

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 in alternanza con altri sport. Vi diciamo che alle ore 10.20 inizierà Italia-Francia, quarto di finale di basket maschile: inevitabilmente il network pubblico sarà chiamato a fare un ping-pong tra i due campi o a fare una scelta.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.