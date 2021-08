L’Italia del basket torna a disputare i quarti di finale in un torneo Olimpico a distanza di diciassette anni. Se ad Atene il sorteggio fu discretamente morbido, incrociando il Porto Rico che Basile e compagni batterono per 83-70, questa volta gli azzurri non sono stati fortunatissimi: domani la squadra di Meo Sacchetti incrocerà la Francia, una delle favorite per le medaglie.

I transalpini hanno chiuso il girone A a punteggio pieno, battendo a sorpresa gli Stati Uniti nella prima giornata per poi avere comodamente ragione di Repubblica Ceca e Iran nelle partite successive. Ma la Francia è, almeno sulla carta, una delle squadre più forti del torneo: spicca Rudy Gobert, tre volte miglior difensore dell’anno in NBA, ma con lui ci sono due esterni talentuosissimi come Nando De Colo ed Evan Fournier, oltre a tanti giocatori che gravitano tra NBA ed Eurolega come Timothe Luwawu Cabarrot, Frank Ntilikina, Nic Batum e Guerschon Yabusele, fresco acquisto del Real Madrid.

La sfida verrà trasmessa in diretta TV su Rai 2. Verosimilmente, però, ogni tanto la regia staccherà anche su altre discipline. Sarà, inoltre, possibile vederla in streaming sulle piattaforme Discovery+, Eurosport Player, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un canestro.

IL PROGRAMMA DI ITALIA-FRANCIA

Orario: 10.20

Diretta TV: Rai 2

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo