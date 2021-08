Mentre prende ufficialmente il via il raduno della nazionale di hockey ghiaccio, in vista del torneo pre-olimpico di Riga, che potrebbe permettere ai nostri portacolori di staccare il pass per i Giochi Olimpici di Pechino 2022, arriva un’altra importante notizia. Il coach dell’Italia, Greg Ireland, infatti, ha prolungato il proprio contratto e continuerà a condurre la nostra nazionale anche nella prossima annata.

“Sono felice di proseguire questo percorso alla guida della Nazionale Italiana, specialmente al termine di una stagione che ci ha visto crescere sia individualmente che come team, in cui abbiamo affrontato a testa alta avversari tosti e di livello – spiega al sito ufficiale della FISG -. Ora dobbiamo affrontare la grande sfida del torneo di qualificazione olimpica: io e la squadra non vediamo l’ora e daremo tutto. Per centrare il nostro obiettivo dovremo spingerci ancora più in là e alzare il livello, ne siamo consapevoli. Siamo motivatissimi perché rappresentare l’Italia alle Olimpiadi sarebbe un sogno per tutti noi, il più grande onore che potremmo immaginare. Ci metteremo tutto l’orgoglio, lo sforzo e la dedizione di cui siamo capaci e io sono entusiasta di avere questa opportunità insieme a questi ragazzi“.

“Ci attende un compito difficile ma ritengo che con le risorse messe a disposizione dalla Federazione in questi anni il tecnico Ireland abbia tutti gli strumenti per centrare la Qualificazione Olimpica – spiega il Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Andrea Gios -. Dallo staff tecnico e dal sig. Ireland mi aspetto molto e conto nella loro capacità di creare un gruppo affiatato, focalizzato all’ambizioso obiettivo e con forti motivazioni”.

Foto: Carola Semino